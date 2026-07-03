Codorníu reinventa el arte del Spritz con un nuevo aperitivo listo para servir

La reinterpretación de las tendencias de consumo globales y la innovación bodeguera han transformado el momento del aperitivo. Las grandes firmas ya no se limitan a los formatos tradicionales, sino que apuestan por propuestas sofisticadas y completamente ready to serve (listas para servir) que evitan tener que mezclar licores o equilibrar destilados en casa.

Codorníu abandera esta tendencia con su nuevo lanzamiento estratégico: Codorníu Spritz. La histórica bodega española rompe el dilema entre la comodidad de los combinados listos para tomar y la sofisticación de la alta coctelería, demostrando que la frescura mediterránea y el savoir-faire centenario en espumosos pueden embotellarse juntos para simplificar el ocio diario de calidad.

El nuevo hito de la bodega

Bajo el nombre de Codorníu Spritz, la histórica bodega catalana ha presentado su nueva gran apuesta para la temporada estival: una propuesta que invita a adentrarse en el universo de su nuevo claim, «Celebración Mediterránea».

Hay que destacar que, además, no se trata de un combinado más en el mercado, sino de un aperitivo mediterráneo conceptualizado desde su origen para disfrutarse de forma fácil, espontánea, sin renunciar a la excelencia técnica que define a la marca desde hace más de cuatro siglos.

La idea central de esta propuesta es ofrecer una bebida vibrante y ligera pensada para acompañar los instantes cotidianos del verano: tardes de sol, celebraciones al aire libre y encuentros improvisados en la terraza.

Con una receta 100% original desarrollada por Codorníu, este Spritz está elaborado a partir de vino espumoso de calidad Codorníu, procedente de uvas propias y creado íntegramente por su equipo de enología. El resultado es un aperitivo mediterráneo de moderada graduación alcohólica (8 %), una reinterpretación del icónico cóctel Spritz en una versión lista para servir y celebrar.

En palabras del CEO de Raventós Codorníu, Sergio Fuster: «La acogida del mercado de Codorníu Spritz ha sido excepcional desde el primer momento: en solo una semana desde el lanzamiento hemos agotado existencias», y añade que «esta demanda tan fuerte en una fase inicial es insólita y nos confirma que estamos ante una propuesta con un enorme potencial».

Las cuatro claves del aperitivo perfecto

El debut de Codorníu Spritz destaca por responder con precisión a las demandas del consumidor actual, que busca sofisticación, pero rechaza las complicaciones en el servicio:

1.- Listo para servir y disfrutar

Es la máxima expresión del concepto ready to serve. Ya no es necesario medir proporciones de destilados, bíteres ni refrescos. El equilibrio perfecto ya está dentro de la botella. Para obtener el cóctel idóneo en cuestión de segundos, basta con servirlo muy frío en una copa de vino con abundante hielo y decorarlo con una rodaja de naranja.

2.- Perfil sensorial equilibrado

A la vista, destaca por un color naranja, vibrante y luminoso. En nariz, despliega notas intensas de naranja recién cortada y hierbas aromáticas, acompañadas de sutiles recuerdos.

de caramelo y especias. En boca, sorprende por su volumen y por un elegante toque amargo final que conquista de inmediato a los amantes del spritz tradicional.

3.- Baja graduación alcohólica

En línea con las tendencias de consumo saludable y moderado de la sociedad actual, Codorníu Spritz cuenta con una baja graduación alcohólica de tan solo 8%. Esto lo convierte en una opción idónea para disfrutar de forma ligera durante el día o en encuentros prolongados sin sobrecargar la experiencia.

4.- Máxima versatilidad gastronómica

Su estructura lo transforma en el aliado ideal tanto del aperitivo clásico mediterráneo (aceitunas, encurtidos, frutos secos, quesos y tapas variadas) como de propuestas culinarias más contemporáneas y ligeras, armonizando a la perfección con sushi, pastas frescas, mariscos o ensaladas de temporada.

El nuevo estándar del tardeo

El sector de las bebidas ya concibe la innovación como la mejor vía para acercar la calidad histórica a los nuevos hábitos del consumidor. En este contexto, la categoría de Spritz y bebidas ready to drink/ready to serve ha registrado un crecimiento del 8% en España y se prevé que continúe al alza en los próximos años.

De hecho, según el informe anual de tendencias en coctelería 2025, el Spritz se posiciona como la bebida preferida para el 41% de los consumidores. Estas cifras están respaldadas por tendencias como el movimiento No & Low, con una creciente preferencia por bebidas ligeras, refrescantes, con matices afrutados y dulzor equilibrado, que redefinen el papel del cóctel en la cultura española desde la autenticidad y la intencionalidad.

El éxito de Codorníu Spritz radica en haber demostrado que la reinterpretación de las tendencias puede realizarse desde la autenticidad, utilizando la experiencia centenaria en espumosos para crear una fórmula equilibrada y redonda.

Al conseguir que un cóctel de alta gama esté listo para tomar en cualquier momento y lugar, la firma eleva la calidad del tapeo veraniego y, además, consolida un nuevo estándar de consumo donde la sofisticación mediterránea y la sencillez van de la mano.