La carretera gallega que debes evitar esta Semana Santa

La Semana Santa supone una prueba para la seguridad vial en Galicia con miles de desplazamientos en pocos días. Según un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial, hay un punto negro que destaca por encima del resto. El tramo de la PO-308 que conecta Pontevedra con El Grove, entre los kilómetros 3,5 y 13,9, se ha convertido en la carretera más peligrosa de la comunidad en estas fechas.

La carretera acumula un total de 8 víctimas. Este dato se enmarca dentro de un contexto donde los accidentes graves (aquellos que han acabado con fallecidos o heridos hospitalizados) se elevan durante la Semana Santa hasta el 17% en Galicia, muy por encima de la media nacional del 14,6%.

La explicación se encuentra en el comportamiento del tráfico. La operación salida concentra un volumen masivo de desplazamientos en muy poco tiempo, especialmente en los días previos a las vacaciones.

Accidentes en Semana Santa

La mayoría de los siniestros se producen en carreteras convencionales, como es el caso de la PO-308, donde tiene lugar el 63,5% de los accidentes. Son tramos con muchos riesgos por tráfico local, accesos directos y condiciones variables de la vía y, en cuanto al tipo de accidentes, predominan las salidas de vía y los alcances en caso de colisión. Apuntan que es un patrón que se repite cada año y que se ve agravado por conductas de riesgo todavía muy extendidas.

El perfil de los implicados también se mantiene estable: hombres de entre 31 y 45 años, con amplia experiencia al volante, aunque llama la atención el aumento de víctimas menores de edad. A nivel nacional, se han registrado cerca de 24.000 accidentes durante la Semana Santa, con 460 fallecidos y más de 33.000 heridos. Además, la gravedad de los siniestros es superior a la media del resto del año, con un incremento cercano al 11%.