Bauzá reclama un Ministerio de Turismo al próximo presidente del Gobierno: «España se lo merece y no cuesta ni un euro»

José Ramón Bauzá no tiene dudas sobre cuál es la primera gran asignatura pendiente del turismo español, y no la sitúa en el despacho de un futuro ministro, sino en La Moncloa. «El principal reto lo tiene no el próximo ministro, sino el próximo presidente del Gobierno, que es que debería crear un Ministerio de Turismo», sostuvo el ex presidente del Govern balear durante la VI Jornada OKTurismo celebrada este martes en Benidorm, en una entrevista con la presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos.

Bauzá, que reúne las tres miradas posibles sobre el sector —la del gestor público, la del legislador europeo y la del consultor privado—, insistió en que la creación de esa cartera «no tiene un coste en el presupuesto de un Estado»: «Es voluntad política. España se merece el reconocimiento a la industria, al conocimiento, a su proyección mundial. España se merece tener un Ministerio de Turismo propio».

«No nos ayudéis, dejadnos hacerlo juntos»

El que fuera presidente de Baleares entre 2011 y 2015 reivindicó como uno de sus grandes orgullos de gestión la Ley General Turística balear, la primera de su clase en España y que, recordó, fue después adaptada por otras comunidades autónomas —«un buen amigo, Juanma Moreno, la adaptó en cuanto tuvo la oportunidad en la Junta de Andalucía»— e incluso replicada fuera de nuestras fronteras.

La clave, explicó, no estuvo en el dinero —«no teníamos dinero, sino miles de millones de euros que pagar por la gestión del gobierno anterior»—, sino en redactarla «de la mano y con la mano del sector privado». Bauzá hizo suya una máxima que le trasladaron antes de llegar a la presidencia y que asegura seguir aplicando: «No nos ayudes, no necesitamos ayudas, déjanos hacerlo juntos».

Aquella ley, subrayó, permitió virar hacia «un turismo por la calidad, no por la cantidad» sin invertir «ni un solo céntimo de euro». Puso como ejemplo la bahía de Palma, que no contaba con un solo hotel de cinco estrellas hasta que la norma desbloqueó nuevos desarrollos, y la rehabilitación de grandes propiedades del casco histórico para transformarlas en hoteles boutique, una apuesta que —defendió— ha permitido desestacionalizar y situar el turismo de invierno de Palma a la altura de capitales como Roma, Berlín o París.

«En Europa, todo es turismo»

Su salto al Parlamento Europeo le sirvió para constatar que, en Bruselas, «el turismo no se tenía en cuenta para nada». Y, sin embargo, advirtió, las decisiones comunitarias impactan de lleno en el sector aunque la competencia esté transferida a las comunidades autónomas. «En Europa afecta absolutamente todo y tienes que estar con los ojos muy bien abiertos, porque todo es turismo de forma directa o indirecta», resumió.

Como ejemplo, citó su papel de ponente en la normativa sobre combustibles de aviación sostenibles (SAF), cuyo calendario de aplicación logró extender a 25 años para evitar un encarecimiento del billete que, alertó, habría provocado «un verdadero desastre» y la fuga de turistas hacia destinos competidores. También señaló la reciente directiva de viajes combinados —que traslada al hotelero la responsabilidad sobre servicios asociados como el alquiler de coches— y, sobre todo, la recomendación semestral de la Comisión Europea que pide a España incrementar el IVA turístico.

La lección de la pandemia y el «lobby de cierre»

Bauzá, que vivió la crisis del COVID como eurodiputado, recuperó una frase que, dijo, se repite mucho en Europa: «Tourism, you cannot take it for granted». La movilidad, explicó, «es la mayor restricción del turismo, pero también su mayor oportunidad». Reivindicó el trabajo de su gabinete en el desarrollo del pasaporte COVID y en la homologación de criterios entre aeropuertos, y defendió que el turismo es «el gran combustible del motor económico» y lo primero que reactiva un país tras cualquier crisis.

Desde su etapa actual como consultor —representa, entre otros clientes, a la Mesa del Turismo de España en asuntos públicos internacionales—, Bauzá fue especialmente crítico con la presencia española en las instituciones comunitarias: «España no está ni se la espera. Francia y Alemania siempre están en Bruselas». Frente a la queja recurrente de que «Francia siempre se lo lleva», zanjó: «No es que se lo lleve, es que lo trabaja, con tiempo y con mucha profesionalidad».

Ese es, defendió, el espacio que ocupa lo que denomina el «lobby de cierre»: anticiparse «con dos o tres años de antelación», generar confianza y presentar propuestas de interés general. «Lo que no puedes hacer es llegar el último minuto, deprisa y corriendo, e intentar colocar a golpe de martillo una enmienda sobre una ley que llevas tres o cuatro años trabajando», advirtió.