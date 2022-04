Eduardo Zaplana ha solicitado una vez más ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia la comparecencia del ex gerente de Impulso Económico Local S.A, Marcos Benavent, más conocido como el yonki del dinero, tras sus últimas revelaciones en relación al caso Erial. En un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, el ex ministro del Partido Popular pide «aclarar los extremos que concurrieron en el hallazgo de los papeles que propiciaron la incoación de la presente causa y las condiciones de la declaración judicial del citado testigo».

En concreto, el yonki del dinero manifestó que los documentos que impulsaron la investigación «fueron intencionada y minuciosamente manipulados con un objetivo», así como que él no fue más que una pieza que «utilizaron para hacerlos aflorar». El ex gerente de Imelsa incluso llegó a afirmar que «todo es un montaje y en su momento, cuando me citen en el juicio, lo aclararé»

Una revelación a la que, además, hay que añadir la supuesta reunión que Marcos Benavent mantuvo en secreto con Imad Ahmad Al Naddaf, el testigo clave de la acusación contra el ex presidente de la Generalitat valenciana y la persona que, supuestamente, encontró en la vivienda de Eduardo Zaplana unos documentos que suponen los cimientos de la causa.»Yo me reuní con el sirio en secreto a instancias de la UCO y la Fiscalía durante la investigación y tuve una conversación con él que solamente desvelaré ante un juez».

Por ello, Eduardo Zaplana ha solicitado de nuevo su declaración ante el Juzgado de Instrucción de Valencia, a fin de «determinar si existió la reunión de la que habla el Sr. Benavent, cuándo y dónde se celebró, quién fue el convocante, quién o quiénes acudieron a la misma, de qué se habló, si se exhibió o aportó alguna documentación, y en general todas las circunstancias relevantes para determinar la regularidad o no de la incorporación de la llamada hoja de ruta al procedimiento judicial».

Del mismo, la defensa de ex ministro, «de cara a valorar la declaración sumarial de don Marcos Benavent Vicedo», solicita conocer las condiciones en las que fue llamado a declarar y las condiciones en las que lo hizo. Ello, porque el propio yonki del dinero llegó a asegurar que testificó falsamente porque se sintió presionado.

Testimonio falso

Benavent ya pidió perdón en el pasado a Eduardo Zaplana por el daño causado. En concreto, el arrepentido del caso Taula, que acudió a declarar ante el juez por petición propia, aseguró que había hecho falso testimonio sobre mucha gente.

«Es verdad que he hecho mucho daño a la gente y pido perdón. Por esa estrategia, en legítima defensa para defenderme, les he puesto en evidencia. He hecho falsos testimonios sobre muchísima gente, de todo tipo, y por eso sí que pido perdón», manifestó, al tiempo que indicó que, cuando declaró por el caso Zaplana, lo hizo «presionado».

Otras diligencias

Por otra parte, el ex ministro popular ha solicitado la declaración de Felipe Guillermo del Baño Fernández y de Felipe Solbes Amor «para que bajo los principios de inmediación y contradicción puedan ser interrogados sobre los viajes y barcos en los que participaron y a los que se hace referencia en el atestado de la UCO». Sobre este punto, la defensa de Zaplana aclara que «se atribuye a mi representado la utilización de ciertos medios de transporte sin el mínimo rigor exigible en un proceso penal».

Por último, pide que se emita una Orden Europea de Investigación dirigida a las autoridades holandesas para que aporten información sobre los administradores y beneficiarios reales de Natland, mercantil a la Nuevo Sol Granadella pagó 2,2 millones de euros en mayo de 2009.