Zapatero abandona Venezuela horas después de llegar y tras la desautorización de Moncloa

El ex presidente llegó a la capital, Caracas, hace menos de 24 horas y con la ayuda del régimen de Nicolás Maduro.

El ex presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, ha abandonado ya el territorio venezolano, según informan fuentes cercanas al ex jefe del ejecutivo a OKDIARIO. Por sorpresa aterrizó repentinamente hace menos de 24 horas en un vuelo privado que tomó tierra a las 19:39, hora venezolana de este lunes, en el aeropuerto de La Guaira, en Maiquietía, gracias al apoyo logístico del régimen de Nicolás Maduro.

Zapatero volvió ayer al país tras meses sin pisar Venezuela, donde no se le veía desde antes que que el presidente encargado Juan Guaidó tomara el poder del país ante la negativa de Maduro de abandonar el Palacio de Miraflores que ocupaba de forma ilegal, usurpando el poder. Mientras a José Luís Rodríguez Zapatero el chavismo le ha puesto alfombra roja para entrar al país, hace unos días el régimen no permitió el acceso al eurodiputado del PP Esteban González Pons que pretendía reunirse con Guaidó.

La visita del ex presidente español a Caracas se ha producido al mismo tiempo que Nicolás Maduro pedía a los miembros de su Gobierno que abandonaran sus ministerios para hacer cambios en profundidad que le permitieran blanquear su imagen que cada día cae más enteros en popularidad frente a un Juan Guaidó que ya le aventaja en casi cincuenta puntos.

Con la misma sorpresa y discreción que llegó anoche a Venezuela, hoy el ex presidente del Gobierno ha abandonado el país tras la desautorización del Palacio de la Moncloa a su visita. Este martes por la mañana, fuentes del ejecutivo español han confirmado que no habían sido informados previamente del viaje del ex jefe del ejecutivo a Caracas, como debería haber ocurrido dado la importancia de las relaciones entre ambos países a día de hoy. Cabe recordar que en Venezuela, España está jugando un papel relevante para favorecer la caída del tirano.