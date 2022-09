La principal fuente de ingresos de la isla de La Palma es la agricultura. Especialmente el cultivo del plátano canario. La erupción del volcán de Cumbre Vieja, hoy hace justo un año, dañó varias hectáreas de conreo y los sistemas de regadío de los agricultores. Por eso el Gobierno del Cabildo de La Palma ha centrado sus esfuerzos en la construcción de una tubería que permita al campo disponer de agua para regar. Algo a lo que se opone Costas, dependiente del Gobierno, que no aprueba la decisión del Ejecutivo local.

El presidente palmero Mariano Hernández Zapata, en una entrevista concedida a OKDIARIO, planta cara a Pedro Sánchez y dice que no van a paralizar la obra. El Gobierno de la isla advierte al Ejecutivo español que «no vamos a paralizar la obra de la tubería, que sea el Gobierno de España el que tome la decisión». Hasta ahora el campo ha funcionado con cisternas y barcos, medidas temporales que ya no dan más de sí.

“No hay una solución que no sea volver a llevar agua al regadío pese a la oposición del Gobierno”, asegura Hernández Zapata. Tras el análisis de distintas opciones, además, defiende que “la única solución viable es la que está Ejecutando el Cabildo, espero que el Gobierno lo entienda”. Pero al parecer, dice el presidente de La Palma, Costas no está por la labor.

“No sé si no lo han querido entender o lo han aplazado en el tiempo, pero le hemos dicho a Sánchez que no íbamos a paralizar la obra, que en todo caso sea el Gobierno de España el que tome esta decisión”, manifiesta Mariano Hernández Zapata en una entrevista concedida a este periódico coincidiendo con el primer aniversario de la erupción volcánica. Su Gobierno está a la espera de finalizar la obra para poderla poner en funcionamiento.