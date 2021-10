Parece mentira que una ministra de Trabajo no se sepa los datos del paro pero eso es lo que se pudo verse con claridad meridiana cuando Yolanda Díaz tuvo que recurrir este miércoles al móvil en plena sesión de control en el Congreso para recabar información y salir del aprieto en el que la había puesto Teodoro García Egea. El secretario general del PP le espetó:»Si no puede o no sabe cómo hacerlo, estarán fracasando como Gobierno. Ya conocemos su estrategia de empleo: los autónomos al paro, los parados al olvido y los condenados al Ministerio de Igualdad».

A Díaz no le alcanzaban los dedos de la mano para mirar los datos. Si no los ha encontrado, se lo decimos nosotros: España tiene los peores datos de paro de la OCDE: un 14% de tasa de desempleo en agosto. En conjunto, se situó en un 6% en este mes, mateniendo 0,7 puntos porcentuales por encima de la tasa prepandémica de febrero de 2020. Entre los países de la OCDE, las mayores tasas de desempleo en agosto se registraron en España, con un 14%, por delante de Grecia, con un 13,2%, y de Colombia, con un 12,7%. Que con estos datos la ministra Díaz sea la mejor valorada según las encuestas parece una broma de mal gusto.