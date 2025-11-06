Vox se querella contra el ministro Torres por mentir en el Senado sobre su relación con la trama del PSOE

Vox se ha querellado contra Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, por mentir en el Senado sobre su relación con la trama del PSOE. Le imputa un delito de falso testimonio en sede parlamentaria, del artículo 502 del Código Penal.

Vox sostiene el ministro «mintió en sede parlamentaria sobre su relación con Víctor de Aldama», investigado en el Tribunal Supremo junto con el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor ministerial, Koldo García, y por el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional, y también en relación con el socio de Aldama en la trama Hidrocarburos, Ignacio Diaz Tapia.

Además, señala que en relación con la contratación de material sanitario en Canarias, el ministro «negó su intervención en la gestión de pagos y propuestas de negocio, cuando la UCO constata como tuvo una participación muy activa e interesada en el éxito del negocio de esta trama».

En ampliación