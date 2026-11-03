Un venezolano que perdió a su hermano en el accidente de Urda: «Si creen que el socialismo es bueno váyanse para Venezuela»

Tras confirmarse la muerte de su hermano Roberto en el accidente de Urda, Alejandro Delgado, un ciudadano venezolano, ha criticado el Gobierno de España actual. «En mi país estamos viviendo lo mismo que ustedes, los españoles, socialismo», expresaba Alejandro públicamente en el programa En Boca de Todos.

Su impotencia ante la gestión de la tragedia y los protocolos de identificación han impulsado su discurso: «Si creen que el socialismo es bueno, váyanse para Venezuela». En varias intervenciones en programas de televisión y plataformas digitales, Alejandro reiteró la vinculación entre las deficiencias de seguridad y la respuesta institucional con la gestión de un Gobierno de España que se autodefine como «socialista».

La gestión del Partido Socialista

Al haber emigrado desde Venezuela, Alejandro comparó la situación que atraviesan ambos países. «En Venezuela hay una dictadura, aquí hay una complicidad más grande que la de Venezuela», exclamaba el hermano del fallecido. Comparó la situación de deterioro que percibe en los servicios públicos e infraestructuras con la experiencia de su país de origen.

Alejandro arremetió contra los argumentos que disculpaban los fallos de infraestructura ferroviaria bajo la actual administración del PSOE. Dirigió su enfado hacia quienes, desde una posición cómoda en televisión, defendían las bondades del modelo socialista sin haber sufrido el deterioro institucional extremo.

‼️El mensaje del hermano de Roberto, fallecido en la tragedia de tren: “Si ustedes creen que el socialismo es bueno, vayan a Venezuela, que es igual o peor que lo estamos viviendo aquí”. https://t.co/3wVbPrgnsp — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 2, 2026

Iñaki, herido en el accidente

Son muchos los casos que se hicieron eco durante el día de la tragedia. Iñaki fue uno de los testigos del accidente que, horas después del siniestro, relató lo vivido en una intervención televisiva. «Dando gracias a Dios y a nuestro querido ministro», declaraba Iñaki en un primer momento cuando Nacho Abad, conductor del programa En Boca de Todos, daba «gracias a Dios» porque estuviese bien.

«No tengo ira, es simplemente darle las gracias, para que ahora se ría en redes sociales de nosotros, después de este segundo accidente que ha tenido, a ver si tiene un poquito de vergüenza», declaraba el herido. Su irónico agradecimiento fue en relación al video que protagonizó el ministro Óscar Puente hace una semana con Marc Giró en La Sexta. En el video bromeaba sobre los accidentes ferroviarios en el show televisivo.