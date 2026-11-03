Giro de 180º en la construcción: Francia ya está probando el robot albañil que construye hasta 60 m2 en sólo un día

Francia ha comenzado las pruebas de WLTR (apodado «Walter»), un robot albañil capaz de levantar hasta 60 metros cuadrados de muro al día. Las demostraciones comenzaron al sur de París, donde operó en una plataforma de experimentación y no en una construcción real, pero dejó ver el potencial para transformar la industria del ladrillo.

Scale One, la plataforma de innovación de la constructora francesa Bouygues Construction situada en Chilly-Mazarin, al sur de París. Aunque ya cuenta con experiencia previa en más de 100 proyectos en otros países de Europa central y el Reino Unido, esta es su primera incursión en territorio francés con vistas a incorporarse de manera definitiva a obras reales a comienzos de 2027.

¿Cómo funciona?

Desarrollado en 2021 por la empresa checa KM Robotics y la empresa de materiales Wienerberger, el robot cuenta con una serie de características que impulsarán el sector. En cuanto a rendimiento, coloca briques cerámicos a una velocidad media de 5 a 6 metros cuadrados por hora, alcanzando picos de hasta 10 metros cuadrados bajo condiciones óptimas. Una única máquina puede realizar el trabajo de varios albañiles en una jornada.

Una de las grandes ventajas es que prescinde por completo del cemento tradicional. Utiliza en su lugar una espuma adhesiva seca de alta resistencia que acelera el fraguado del material.

Su funcionamiento se basa en los planos digitales de la obra. Su brazo mecánico se orienta mediante sensores y láseres integrados que posicionan cada ladrillo con precisión milimétrica, lo que le permite levantar paredes de hasta 3,5 metros sin necesidad de andamios.

Tampoco emplea ladrillos convencionales. Utiliza bloques modulares específicos conocidos como Robot Ready, diseñados especialmente para el funcionamiento del robot.

El objetivo de esta innovación

El modelo comercial de esta tecnología funciona como un servicio de alquiler. Las empresas contratan el equipo junto a un operador de la máquina y pagan según el volumen de alabañilería ejecutada. El objetivo comercial no es sustituir por completo la mano de obra humana, sino mitigar la escasez de personal cualificado que sufre el sector en Europa y eliminar la fatiga por la carga de grandes pesos.