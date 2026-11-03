Los expertos en arquitectura y climatización avisan: si notas que entra frío en tu casa, pon un trozo de papel en la ventana y trata de sacarlo

Se acercan las olas de frío y se vuelve importante mantener el calor del hogar, principalmente teniendo en cuenta el aislamiento de las ventanas y puertas. La importancia reside en el hecho de que el mal aislamiento afecta directamente la factura de la luz, debido a que los calefactores deben trabajar a una mayor potencia para calentar la vivienda. Para detectar infiltraciones de aire y corrientes no deseadas a través de los cerramientos, los expertos recomiendan una técnica clásica y muy efectiva conocida como la prueba de papel.

¿Cómo realizar la prueba?

Para hacer la comprobación se requiere un simple folio de papel. Se colocará la hoja sobre el marco con la ventana abierta. A continuación, se cerrará la ventana por completo, atrapando el papel. Se tirará suavemente seguidamente de la hoja hacia el interior de la casa. Es importante hacerlo desde varios ángulos de las ventanas, ya que las deformidades no siempre son uniformes.

Los resultados son dos: o no se mueve o se rompe al intentar, o sale con facilidad. En el primer caso, las juntas y herrajes están haciendo la presión correcta y la ventana, por tanto, sella bien. Si sale con facilidad, el cierre no es hermético. Esto quiere decir que hay holgura y que el aire frío exterior y la humedad están entrando libremente en la vivienda, provocando ineficiencia energética.

¿Cómo solucionar las filtraciones?

Existen diferentes soluciones para paliar este problema y terminar con las filtraciones en las ventanas. Como solución rápida, se pueden ajustar los herrajes. Muchas ventanas modernas de PVC o aluminio tienen unos bulones o levas regulables en los laterales de la hoja. Girándolos con una llave Allen, se puede aumentar la presión del cierre contra el marco.

Si las gomas originales están desgastadas, agrietadas o endurecidas por el sol, pierden su función, por lo que hay que cambiar los burletes. Comprar tiras de burletes adhesivos y pegarlas en el marco para sellarlas suele ser una decisión económica.

La solución definitiva, si nada funciona, es cambiar el acristalado o la ventana. Suele ocurrir en ventanas antiguas. Solución más cara que requiere de un profesional, pero que a largo plazo es la mejor inversión.