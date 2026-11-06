Varios detenidos en una operación de la Policía contra el grupo neonazi Núcleo Nacional

La Policía Nacional ha llevado a cabo hoy viernes una operación contra el grupo de ultraderecha neonazi Núcleo Nacional en la que se han producido varias detenciones en diferentes provincias como Madrid, Valladolid, Alicante, Asturias, Burgos o Pontevedra. El operativo, que ha incluido el registro de la sede de la organización, ubicada en Madrid y conocida como El Nido, deja al menos nueve detenidos, aunque las diligencias coordinadas por la Comisaría General de Información (CGI) continúan abiertas.

La operación se está desarrollando tras diversos incidentes vinculados a la organización ultraderechista, entre ellos una protesta en la que varios estudiantes denunciaron agresiones por parte de integrantes de este colectivo radical en Gijón.

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, después de protagonizar altercados en diversas concentraciones en ciudades como Madrid y Sevilla. También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la invasión de Ceuta por parte de más de 80.000 inmigrantes el 30 de julio.

Además, se da la circunstancia de que este grupo, que en las últimas semanas ha intensificado sus actividades, preparaba la celebración de su aniversario para este sábado con una manifestación en la Plaza de España de Madrid a través de sus redes sociales, en las que cuenta con 114.000 seguidores. Se calcula que la organización cuenta con entre 1.500 y 2.000 afiliados.

El origen de Núcleo Nacional se remonta a las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz a raíz de la Ley de Amnistía en noviembre de 2023. Su ideología es abiertamente neonazi y neofascista, con una estética militar y una clara estrategia de agitación en las calles.