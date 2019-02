Torra llamó a “electrificar el momento” en su polémico libro sobre la hoja de ruta del 1-O

El presidente de la Generalitat instó en su libro de 2016, ahora objeto de investigación por la Guardia Civil, a "iniciar los embriones de las futuras estructuras de Estado, driblar las impugnaciones y denuncias y contraatacar a nivel internacional".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dejó constancia en su libro Els últims 100 metres (Angle Editorial, 2016) de su contribución a la hoja de ruta del procés que derivó en el golpe de Estado en Cataluña en otoño de 2017. Así, el que fuera vicepresidente de Òmnium Cultural instó a “desarrollar las arquitecturas de muchos de estos entes, iniciando los embriones de las futuras estructuras de Estado, captando el personal, tramitando leyes… y no aprobándolas hasta el momento definitivo. Objetivo: driblar las impugnaciones y denuncias, contraatacar a nivel internacional, electrificar el momento”.

De esta manera, Torra se expresó como uno de los ideólogos del proceso separatista. Esta misma semana ha trascendido que un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona vincula por primera vez al hoy presidente de la Generalitat con el golpe de Estado en Cataluña. Dicho informe está basado en unas declaraciones que hizo el propio Torra en la presentación de este libro realizada en abril de 2016 en la sede de Ómnium en Valls.

Los investigadores llegaron a estas manifestaciones tras analizan la documentación que incautaron en la casa del ex senador de ERC y juez Santiago Vidal. En uno de sus documentos sobre la estrategia secesionista, se hacía referencia a Torra en dicha presentación de su libro. A través de la información que había reseñado Santiago Vidal, la Guardia Cicil localizó en la plataforma Youtube un vídeo correspondiente a la grabación del acto. De hecho, en el informe policial se aporta un enlace URL en el que se pueden ver las imágenes.

En ellas, el ahora presidente catalán abogaba, como elemento necesario para lograr el éxito de las aspiraciones independentistas, la masiva movilización ciudadana, con la que junto con otras medidas realizadas se conseguiría una situación de “tormenta política perfecta” favorable a los intereses de los independentistas.

“Tenemos que presentar el 50%, porque, si no, no tendremos el reconocimiento internacional, y esto sería fatal. Si provocamos la tormenta política perfecta en estos 15 meses que quedan -de los 18 inicialmente previstos de legislatura- y pasa todo esto… a dos millones de personas no nos meterán en la cárcel”, apuntó Torra.

“Proclamación”

Unas palabras que siguen el mismo hilo conductor que ya aparece trazado en libro. En su ensayo político, Torra subraya que “la manera de continuar vuelve a ser avanzar y actuar igual que con el ‘mientras tanto’: sin las estructuras de Estado no podremos calzar una proclamación de independencia, pero tampoco llegaremos sin el círculo virtuoso ni la mediación…”, enfatiza.

Entre las “estructuras de Estado” que cita Torra sobresalen la “Agencia Catalana de Protección Social —con unos 3.000 empleados—, el servicio postal o el banco central”.