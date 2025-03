Los ‘sintecho’ de Barajas atacan a los vigilantes de seguridad con navajas

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en un refugio improvisado para cientos de personas sin hogar. Según trabajadores de AENA, cada noche hasta 500 personas duermen en los pasillos y suelos de las terminales, una cifra que se ha disparado en los últimos meses. Entre los indigentes que pernoctan en el aeropuerto de la capital hay personas con antecedentes que han llegado a enfrentarse a los escasos vigilantes de seguridad que tratan de mantener el orden cada noche. Algunos de ellos van armados con armas blancas como cuchillos o navajas y, en el último mes, cuatro vigilantes han sido dados de baja por agresión, uno de ellos con baja de larga duración.

Cientos de personas sin hogar pernoctan cada noche en las terminales de Barajas y OKDIARIO fue testigo de las diferentes historias que les llevaron a esta situación. La mayoría de ellos carece de recursos y han optado por este lugar para pasar la noche en vez de en un albergue de la capital. El personal del aeropuerto les llama ONAS para no estigmatizarles y algunos han vivido experiencias muy duras.

Entre ellos, también hay delincuentes con antecedentes penales que han sembrado el caso en la infraestructura aeroportuaria. Uno de los episodios de mayor tensión se vivió el pasado fin de semana cuando un indigente amenazó a pasajeros en el Burger King de la Terminal 1. La agresión fue grabada en vídeo por las cámaras personales que llevan los vigilantes del aeropuerto y cuyo contenido se descarga tras terminar el turno. Tan sólo el último fin de semana se realizaron cuatro intervenciones con ONAS.

«Hay gente que de verdad da pena y que están allí porque no tienen nada, pero hay otros que son muy peligrosos, con múltiples reseñas y algunas por asesinato, esto es de verdad», explican fuentes que conocen qué ocurre cada noche en Barajas.

Sin personal

El desembarco masivo de personas sin hogar en Barajas ha provocado que haya escaso personal contratado para atenderles. La empresa de seguridad del aeropuerto, Sureste, ha formado a un grupo especial de seguridad privada de actuación rápida para levantar a los indigentes. Los miembros del grupo de intervención de terminales son muy profesionales, pero son pocos para tanto indigente.

Este grupo especial de seguridad está especializado en carteristas e incidentes graves, pero son pocos y les mandan para todo porque los demás vigilantes o no lo consiguen cubrir o los tienen en relevos o tareas administrativas. El lote de media está estipulado en tan sólo seis vigilantes de Sureste cada noche, pese a que hay cientos de ONAS pernoctando en Barajas.

«Han subido mucho las detenciones por parte de seguridad privada dado que no hay efectivos de Policía Nacional en zona pública del aeropuerto, hay fines de semana que no tienen ninguna patrulla disponible y tienen que hacer los grupos de seguridad privada los trasladados de algún hurtero hasta la comisaría», explican fuentes aeroportuarias que explican que cuando hay intervenciones de gran calado tardan mucho.

Afectados en Barajas

OKDIARIO se trasladó hasta Barajas para conocer la realidad de las personas que pernoctan allí por las noches. El reportero Cake Minuesa conoció las historias de los afectados. «Me quedé sin trabajo», explica uno de ellos cuando se le pregunta cómo ha terminado durmiendo en el aeropuerto. Otro, que asegura tener empleo, confiesa: «Tengo un trabajo, pero no me da la vida para tener un piso con los precios que hay actualmente».

El fenómeno no sólo afecta a inmigrantes en situación irregular, como podría pensarse. Entre los entrevistados por OKDIARIO también hay estudiantes españoles: «¿Qué estudias?», pregunta Minuesa a un joven. «Informática», responde, para después añadir que trabaja «en una pizzería cutre» y viene al aeropuerto de Barajas a dormir.

«Si yo viniera a España de turista y me encuentro con esto bajándome del avión, ni me salgo del aeropuerto. Ahí mismo para atrás», describe otro ONAS entrevistado por este periódico. «Un pasajero italiano llega aquí a España, al aeropuerto, sale y se encuentra aquí todo esto y dice: ‘¿pero esto qué es?’ Toda la gente aquí durmiendo. Y es la imagen que das», añade un trabajador de Barajas. Y apostilla: «¿Por qué AENA y Sánchez no solucionan la situación de esta pobre gente?».