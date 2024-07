Sánchez no acude al Congreso para refrendar con su voto el pacto del CGPJ con el PP

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados al debate y votación de la toma en consideración de la reforma del Poder Judicial pactada con el PP junto a la renovación del CGPJ. El jefe del Ejecutivo no ha votado ni presencial ni telemáticamente pese a que en su agenda oficial de hoy sólo tenía en Moncloa la recepción del presidente electo del Consejo Europeo, António Costa, a las 11:30 horas.

Con tiempo suficiente para recibir al ex primer ministro de Portugal y luego desplazarse al Congreso, Sánchez finalmente no ha ido a la Cámara baja. Y ello pese a que en la página web de Moncloa sí aparecía que el jefe del Ejecutivo socialcomunista y líder del PSOE asistiría a la sesión plenaria del Parlamento. Sin embargo, Sánchez no se ha presentado en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo y ha sido el único diputado del Grupo Socialista que no ha votado la reforma del Poder Judicial.

La ausencia de Pedro Sánchez se ha producido apenas horas antes de la declaración de Begoña Gómez como imputada este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla. La esposa del inquilino de la Moncloa, que está acusada de la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha pedido no ser grabada en vídeo durante su declaración y evitar la entrada por la puerta principal. Finalmente, la jueza decana de estos juzgados, María Jesús del Barco, ha autorizado el acceso por el garaje por «razones de seguridad».

Extracto de la votación oficial con la ausencia de Sánchez.

Cabe recordar que el jefe del Gobierno tampoco participó en la votación de la polémica Ley del Sólo sí es sí, impulsada por Podemos y ha beneficiado con rebajas de penas y excarcelaciones a más de un millar de agresores sexuales, violadores y pederastas.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con la suma de los votos del PP y del PSOE empezar la tramitación urgente de la ley que reformará el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) aunque con las críticas del resto de socios del Gobierno, que o bien no han votado, han votado en contra o se han abstenido.

La toma en consideración de la proposición de ley orgánica, que insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por los dos grandes partidos a proponer un nuevo sistema de elección en el plazo de seis meses, ha sido aprobada por 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones.

El socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición, Sumar, se ha abstenido al considerar que la propuesta es insuficiente y debe ser «corregida», al igual que el PNV, mientras que ERC y Bildu no han votado y Podemos, BNG y Junts la han rechazado.

Según informó el Gobierno el miércoles, la previsión era que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviniese en el Pleno, finalmente fue el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, el único integrante de su partido que defendió la posición del PSOE. Bolaños también rechazó la opción de comparecer ante los medios para celebrar la toma en consideración.

✔️ El #Pleno aprueba la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 📝 Nota de prensa: https://t.co/an60iDYYRM pic.twitter.com/3OXEQT8i2D — Congreso (@Congreso_Es) July 4, 2024

Durante del debate parlamentario, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha criticado que el presidente Pedro Sánchez se ha convertido en «el máximo exponente del discurso populista» por «colonizar» instituciones con nombramientos politizados. De ahí que el acuerdo para la renovación del Consejo de Poder Judicial (CGPJ) no podía limitarse a pactar los nombres de los nuevos vocales, ha valorado sobre el pacto con los socialistas de Sánchez.

Además, Tellado ha puesto de relieve el compromiso alcanzado con los socialistas para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ conforme a los parámetros de la Unión Europea, esto es, que los jueces elijan a los jueces. De esta manera, se ha referido a la disposición adicional de la reforma debatida hoy -sin el refrendo de Sánchez- que mandata al nuevo CGPJ a hacer propuestas en ese sentido en un plazo de seis meses. Desde el Ejecutivo se ha dicho en los últimos días que esta propuesta «no es vinculante».

Junto a ello, el portavoz popular también ha anunciado que el PP llevará al Congreso el resto de medidas de su plan de regeneración presentado en Cádiz en 2023 mediante distintas iniciativas parlamentarias para retratar al PSOE de Sánchez tras su pacto del CGPJ.

«Lealtad al Estado»

«No interpreten lo de hoy como un balón de oxígeno al gobierno para facilitar su supervivencia, porque no lo es, es un balón de oxígeno a la justicia española para garantizar su independencia», ha destacado Tellado.

En este contexto, ha asegurado que el PP seguirá ejerciendo la oposición al Gobierno, pero con «lealtad» al Estado. «La aprobación de esta ley es una noticia positiva para España, un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror», ha remachado.

Desde el PSOE, Patxi López ha subrayado que lo firmado «no es un acuerdo cualquiera» y ha lamentado que la dirección del PP haya acudido este jueves al Congreso «a disimular». «Ya sé que según algunas intervenciones parece que se avergüenzan de él, pero es que hasta hoy esta era una puerta cerrada por la derecha. Y esperamos sinceramente que por ese resquicio puedan entrar otros entendimientos», ha dicho López a los populares.