Sánchez insulta tres veces a Feijóo desde su escaño: «¡Qué falso es!»

El PSOE y los ministros socialistas siguen con su campaña de insultos y menosprecios al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Más si cabe, tras los resultados de las últimas encuestas publicadas, como la de OKDIARIO, donde el PP le saca 50 escaños al PSOE. Este martes, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a insultar a Feijóo, hasta tres veces: «¡Qué falso es!», ha dicho.

En las imágenes se ve cómo el presidente lanza la frase desde su escaño mientras Feijóo pronuncia su discurso. En concreto, cuando Feijóo está denunciando que España «se ha convertido en el primer país importador del gas licuado de Rusia». En ese momento Sánchez sonríe y le llama tres veces «falso». En ese momento el líder del PP reacciona y le responde que «aunque no figure en el diario de sesiones, no me insulte usted».

Ha olvidado Sánchez su declaración de este lunes sobre que España, es después de Birmania, el país del mundo con más número de personas desaparecidas. Eso sí que es una falsedad.

La consigna dada desde Moncloa está clara en los últimos tiempos. Hay que minar la imagen de Feijóo como sea, ya que las encuestas pronostican un batacazo sideral del PSOE en las próximas citas electorales. Por eso, la orden de lanzar ante cualquier reacción del líder del PP insultos de todo tipo a Feijóo está surtiendo efecto. El último en sumarse a la catarata de descalificaciones ha sido el diputado del PSC José Zaragoza que ha llamado a Feijóo «veleta, cataviento y giraldillo».

Bien sea por su rechazo al decretazo de ahorro energético, por la renovación del CGPJ o porque apoye una ley que acabe con las ocupaciones, el PSOE desde cualquier miembro del Consejo de Ministros, hasta sus cargos, pasando por diputados y senadores, tiene la consigna de descalificar e insultar al líder de los populares.

Esta vez le ha tocado el turno a José Zaragoza. El diputado catalán ha insultado a Feijóo, al que ha calificado de «veleta, giraldillo y cataviento» a propósito de su posición sobre Cataluña. Zaragoza dice que el líder del PP empezó su etapa al frente del partido hablando de «plurinacionalidad de España» y ahora se ha pasado al «apartheid lingüístico».