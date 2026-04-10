Sánchez ahonda en el desprestigio de la AEMET dejándola en manos de un alto cargo sin formación científica

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de reestructurar la dirección de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y, tras la destitución de la hasta el jueves presidenta, María José Rallo, el elegido para el reemplazo es Hugo Morán, que se encuentra al frente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. En un momento tildado de «clave» por parte de Sánchez debido a la tantas veces mencionada «emergencia climática», el jefe del Ejecutivo otorga este puesto, en una agencia científica, a un Morán que sólo puede presumir de tener «estudios de Derecho iniciados» en su formación académica, en lugar de optar por un científico.

Rallo, quien, pese a permanecer dos años al frente de la AEMET, no era meteoróloga, sino que pertenecía al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 1998, fue destituida por las protestas de la plantilla, que reclamaba un aumento del personal y una mejora de las condiciones.

Tras la publicación en el BOE del adiós de la presidenta, a propuesta de Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la dirección de la entidad sobre pronóstico atmosférico más importante de España queda en manos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dirigida por Hugo Morán, que está aún más lejos de acumular la competencia suficiente para presidir la AEMET, si nos basamos en sus estudios.

Nacido en Lena, Asturias, en 1963, el currículum oficial de Hugo Morán, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al que pertenece en calidad de Secretario de Estado de Medio Ambiente, desvela que la nueva cara visible al frente de la AEMET no es un científico, sino un hombre de letras. Además, ni siquiera tiene una carrera universitaria en su haber, ya que lo único que aparece en lo que a formación académica respecta, en la página oficial del Ministerio, son «estudios de Derecho iniciados».

Pedro Sánchez, que se ha hartado de alertar a los ciudadanos con la «emergencia climática», señalándola incluso como una «cuestión de supervivencia», culpable única de los incendios del pasado mes de agosto, y que asegura que la ciencia es fundamental en la sociedad actual, ha desestimado la opción de nombrar a un experto científico para colocarle al frente de una agencia científica pública de máxima relevancia. En su lugar, ha reemplazado a Rallo, ingeniera de caminos, con un histórico del PSOE con estudios de Derecho ni siquiera finalizados.

Hugo Morán lleva 38 años acumulando cargos en el PSOE desde su designación, en 1987, como concejal del Ayuntamiento de Lena, localidad en la que nación y de la que también fue alcalde hasta 2007. Un año después, logró acta como diputado (2008-2011). La «experiencia profesional» que aparece en la ficha pública de Morán del Ministerio sí recoge hasta 13 cargos, vinculados directa o indirectamente con su militancia, y a los que ahora se suma la dirección de la AEMET tras la destitución de María José Rallo.

Morán y la DANA

Hugo Morán ya estaba al frente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el martes 29 de octubre de 2024, fecha fatídica en la historia reciente de España al ser en la que se produjo la DANA que asoló a numerosos territorios de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha.

Entonces número dos de Teresa Ribera, Morán se encontraba en ese momento participando en la cumbre COP de Biodiversidad en Cali (Colombia). Pese a conocer, desde días anteriores, la alerta de la AEMET para la Comunidad Valenciana, el alto cargo y nuevo responsable de la Agencia Estatal de Meteorología no canceló este viaje.

OKDIARIO pudo confirmar que Hugo Morán ya era conocedor el domingo 27 de octubre, dos días antes de la DANA, del aviso especial emitido por la AEMET en varias zonas de España. En la alerta se advertía de un pronóstico muy desfavorable, pero, aun así, lejos de lo que finalmente ocurrió en el fatídico día, en el que se llegaron a superar los 600 mm en algunos puntos de Valencia.