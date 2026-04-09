La jefa de la AEMET destituida predijo que en la DANA mortal lloverían 150 litros y terminaron cayendo 720

La ex presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo, predijo que en la DANA de Valencia, que se saldó con 237 muertos, lloverían únicamente entre 150 y 170 litros por metro cuadrado cuando finalmente se acumularon 720 milímetros en doce horas, estableciendo un nuevo récord nacional y triplicando lo previsto. Así lo reconoció la propia AEMET en un informe remitido a la juez que investiga la gestión de la catástrofe, al que tuvo acceso OKDIARIO.

Rallo, que no es meteoróloga, ha estado dos años al frente de la AEMET, la entidad sobre pronóstico atmosférico más importante de España. La jefa destituida de la AEMET pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 1998 y toda su trayectoria profesional ha discurrido en el Ministerio de Fomento, donde ha ocupado cargos que no tienen nada que ver con la predicción meteorológica.

En este organismo público fue jefa del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Transporte, subdirectora general de Estudios y Proyectos de Carreteras y vocal asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras. Su último destino antes de la AEMET fue el de secretaria general de Transportes y Movilidad, cargo que desempeñó entre 2018 y 2023.

Errores de predicción mortales en la DANA

Durante el pasado 29 de octubre de 2024, la tarde de la DANA, la secuencia de avisos emitidos por la AEMET revela la magnitud del error de cálculo. A las 7:31 horas declaró la alerta roja en el interior norte de Valencia, pero indicó que el peligro se disiparía en torno a las 18:00 horas. Ese mismo mensaje fue trasladado a la ciudadanía por la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, quien aseguró que la previsión era levantar la alerta a esa hora, aunque admitió que «podía alargarse».

A las 7:52 horas, la AEMET elevó los avisos para el litoral norte a nivel naranja, con acumulados de entre 40 y 140 milímetros en una y doce horas. A las 9:41 horas ascendió a rojo, esperando acumulados de 90 a 180 milímetros hasta las 18:00. La última actualización no llegó hasta las 19:47 horas, cuando se ajustó la previsión a 200 milímetros, pero entonces el temporal ya hacía estragos. Fue a las 20:00 horas cuando Protección Civil lanzó la alerta a los teléfonos móviles: barrancos desbordados, vientos huracanados y ríos crecidos ya castigaban la provincia.

La AEMET reconoció en el informe remitido a la juez que las precipitaciones registradas en Valencia, «especialmente en la estación de Turis», alcanzaron «intensidades extraordinariamente altas, constituyendo los acumulados nuevos récords nacionales» de su propia red de estaciones. El organismo admitió que los valores acumulados en seis y doce horas, 621 y 720 milímetros respectivamente, duplicaron los registros más extremos anteriormente conocidos en España, correspondientes a la estación de Alpandeire (Málaga) el 21 de octubre de 2018. Una situación sin precedentes que la agencia, dirigida por una persona sin formación en la materia, fue incapaz de prever con la antelación y exactitud necesarias para salvar vidas.