Samuel Vázquez: «El machismo no es el factor preponderante en la mayoría de homicidios de mujeres»

El policía y criminólogo Samuel Vázquez presidente de la asociación ‘Una Policía para el siglo XXI’, ha comparecido ante la subcomisión del Congreso que estudia la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género por la que van desfilando expertos (y no tan expertos) a petición de los distintos grupos parlamentarios. Las comparecencias parlamentarias de Samuel Vázquez no dejan indiferentes a quienes las siguen a miles por las redes sociales.

En LA ANTORCHA de OKDIARIO, Samuel Vázquez nos cuenta los pormenores de una sesión parlamentaria, esta vez, a puerta cerrada, sin cámaras. Por lo pronto tuvo solo 15 minutos para explicar un asunto tan complejo y doloroso. «Es frustrante», dice, «y triste que te den 15 minutos solo para un asunto tan importante y que, encima, dos diputadas no te quieran preguntar nada».

Porque Vázquez se encontró con que dos diputadas se negaron a dirigirse a él. Primero, la de Bildu. Luego, a la de Bildu, se unió la del PSOE: «La de Bildu argumentando que mi tono no le había gustado y la del PSOE diciendo que tampoco y que el tono que había usado era porque todas las presentes eran mujeres. Le he contestado que repase mis comparecencias en Youtube en otros parlamentos y que comprobaría que hablo igual a diputados y a diputadas». Vázquez le dijo a la diputada del PSOE que «si ella creía que debía dirigirme a ella de manera distinta por el hecho de ser mujer el problema lo tenía ella y no yo».

Samuel Vázquez dice que «de Bildu espero todo»: «Basta que la diputada me dijera que bajara el tono para yo subirlo. Con Bildu, lo contrario. Yo enfrente siempre de donde esté Bildu». Samuel Vázquez reconoce que «la diputada de Junts, con la que no comparto nada, me hizo una crítica constructiva y me hizo preguntas interesantes». Pero no entiende «que la diputada del PSOE, que es el partido del Gobierno, el partido responsable del fracaso que vivimos en esta cuestión se niegue a participar o a preguntarle a un experto…». «Es todo tan ridículo -añade- que sales de allí con una sensación mitad de impotencia, mitad de frustración y cabreo».

Para Samuel Vázquez, lo ocurrido en la comisión, los gabinetes de crisis en el ministerio de Igualdad para echarle la culpa a otros de los asesinatos de mujeres o las risas de la secretaria Rodríguez Pam sobre la salida de violadores a la calle demuestra que «estamos en manos de los peores, en el peor momento».

Con estos mimbres y más mujeres asesinadas ya en enero que en diciembre, las diputadas de la comisión escucharon de Samuel Vázquez cosas que, a la mayoría, no a todas, seguramente disgustaron «porque se salen del discurso predominante». Para empezar que «la Ley de Violencia de Género es un fracaso absoluto porque nace en 2004 priorizando la perspectiva política de género sobre la profesional». «No se pueden agrupar los hechos que suceden en una pareja bajo el mismo paraguas -dice- porque hay muchos conflictos domésticos que nada tienen que ver con lo que llaman ‘violencia de género’». Para Samuel Vázquez, «son ya casi 20 años de la ley. Cientos y cientos de millones gastados y ningún impacto en la disminución del número de víctimas».

Para Samuel Vázquez, «si a estas alturas no sabemos que nos estamos equivocando en las estrategias tenemos un problema. Y esas estrategias equivocadas no son policiales, son políticas. Nos impiden analizar las causas de la violencia. Los homicidios son multifactoriales. Si solo podemos analizar un solo factor, que es el que sustenta los negocios y el ministerio, pues estamos abocados al fracaso. Hay que analizar todos los ítems, incluidos los de baja relevancia para ir descartando lo que no te sirve. Eso es un método científico de investigación». Samuel Vázquez reitera que «aquí se llega a un ítem, que es el machismo, y te dicen que todo lo centres en eso porque todos los discursos políticos están centrados en eso. Y si te sales de ahí, pobre del que lo haga. Nadie discute el discurso. Y así estamos».

Por eso, Samuel Vázquez, siguiendo su argumentación, les dijo a las diputadas que «el machismo, hoy por hoy, no es el factor preponderante en la mayoría de los homicidios». Argumenta Samuel Vázquez que «hay más aspectos a desarrollar en una investigación: el alcohol, el narcisismo, las drogas, la mezcla de alcohol y drogas, conflictos domésticos no resueltos, separaciones… Hay muchos ítems que analizar y hay que dar una solución individual a cada caso. No podemos meter todo en un saco para poder hacer política».

Delito financiado

Samuel Vázquez hace esta lectura de los niveles de asesinatos de mujeres: «El hecho de incrementar cuantitativamente el número de estos conflictos, les sirve a los políticos para mantener los presupuestos, pero en realidad colapsa las comisarías y los juzgados y nos impide trabajar a los profesionales». Lo que lamenta -dice- es «que perdemos a las verdaderas víctimas, a las verdaderas mujeres que están en peligro de muerte. Las perdemos en una miscelánea y en un batiburrillo de diferentes cosas hasta el punto de querer convertir los piropos en algo delictivo».

Dice el presidente de esta asociación profesional, que «todo esto no ayuda a las mujeres verdaderamente maltratadas. Sólo les ayuda a ellos [los políticos]. Estadísticas como que dos de cada tres mujeres han sufrido acoso sexual en España, que nadie sabe de dónde salen, pues les permiten mantener los presupuestos que sustentan todo esto».

A Samuel Vázquez le llama la atención que «este es único delito del Código Penal que tiene una financiación propia. Ningún otro lo tiene. Y, pese a ello, a nadie se le exige resultados». «Millones y millones de euros todos los años -destaca- cero resultados y ni un cese, ni una dimisión, ni un mea culpa. Absolutamente nada».

Cerrar el ministerio de Igualdad

Por eso, concluye: “El ministerio de Igualdad hay que cerrarlo. No mañana. Ayer, mejor si es posible”. Samuel Vázquez reprochó en la comisión que Irene Montero y su equipo montaran un gabinete de crisis en Navidad tras el incremento de asesinatos en diciembre. El peor diciembre en años. “Les dije a las diputadas y no les gustó que montan gabinetes de crisis para seguir reuniéndose las mismas, defendiendo lo mismo y decidir si le echan la culpa a policías, jueces o periodistas. En Igualdad, montan gabinetes de crisis para darse la razón a ellas mismas”. Samuel Vázquez les dijo que “eso es una reunión extraordinaria de ustedes mismas” y que “un gabinete de crisis es un sitio donde se va a asumir que se ha metido la pata, que las cosas no están saliendo bien y donde se llama a gente que te dice lo que no quieres oír para marcar nuevas estrategias”.

Sobre la secretaria de Estado, Rodríguez Pam, riéndose de la excarcelación de violadores, Samuel Vázquez no tiene palabras: “Ya no tienen límites. Van de una a otra y la ciudadanía se ha acostumbrado a sus barbaridades. Estamos en la barbarie”. Y remata: “No hay salida. Estamos en manos de los peores en el peor momento”.