RTVE se gastará más de 120.000 euros en un nuevo decorado para el plató de La Hora de La 1, el programa que presenta la periodista Silvia Intxaurrondo junto a Marc Sala. La corporación pública pretende «actualizar la imagen del programa y adaptarlo a los contenidos de actualidad» con una nueva decoración del espacio.

De acuerdo con el pliego de condiciones generales al que ha tenido acceso OKDIARIO, la televisión pública ha abierto una convocatoria de licitación de un contrato por valor de hasta 99.346,42 euros sin impuestos incluidos. Con el IVA, el gasto para las arcas públicas ascendería hasta los 120.209,16 euros. El coste podría elevarse hasta un 10% más si el trabajo acaba implicando un mayor gasto «durante la ejecución de la prestación», lo que podría subir el precio por encima de los 130.000 euros.

La obra se realizará en el Estudio 1 de las instalaciones de RTVE en Prado del Rey, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Allí es donde está la sede central de la corporación. Junto a Torrespaña, constituye las principales instalaciones de la televisión pública española.

El anuncio se publicó el pasado 20 de junio, a las 13:18 horas, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y permanecerá abierto hasta el próximo 11 de julio, hasta las 10:30. Concretamente, la entidad que ha publicado el anuncio es Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

El contrato incluye «la construcción, instalación y posible desmontaje de un nuevo decorado para el programa La hora de La 1 en el Estudio 1 de Prado del Rey». Ese nuevo diseño actualizará las pantallas y las paredes del plató, entre otros cambios.

RTVE ha decidido recurrir a una sociedad externa porque la propia empresa pública carece de medios para realizar ese trabajo: «Debido a la no disponibilidad de personal para la construcción de grandes decorados en la Corporación de Radio Televisión Española».

Acuerdo de «carácter sensible»

La licitación cuenta además con un acuerdo de confidencialidad. La oferta de RTVE explica que la información que se va a poner «en conocimiento del licitador tiene carácter sensible».

Uno de los documentos considerados como confidenciales es el pliego de prescripciones técnicas, un texto en el que se explicitan las condiciones del trabajo que se va a realizar. Este escrito se suele publicar junto a la licitación del contrato público, algo que no ha ocurrido en este caso.

La televisión pública informa que «los pliegos de prescripciones técnicas se entregarán a través de correo electrónico» una vez «presentado el acuerdo de confidencialidad y el poder del firmante». Es decir, que para conocer más detalles del trabajo que se va a llevar a cabo con el decorado, primero se necesita firmar un acuerdo de confidencialidad.

La televisión pública ha establecido como plazo máximo para realizar esta obra hasta el 2 de septiembre de 2024, fecha que coincide con el inicio de las nuevas temporadas de los programas de televisión.

El programa que presenta Intxaurrondo fue el espacio escogido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar tras la derrota socialista en las elecciones europeas del 9 de junio. El líder socialista sólo ha optado por acudir a entrevistas de medios cuya línea editorial está alineada con la del Gobierno.

Concretamente, desde que se tomó cinco días de reflexión para dirimir su continuidad al frente del Ejecutivo, Sánchez ha ido en dos ocasiones a RTVE. También fue su primera entrevista tras anunciar que seguiría de presidente. El resto de entrevistas concedidas por el presidente ha sido a Cadena Ser, el 30 de abril; el 5 de mayo en El País; el 16 de mayo en elDiario.es y el 17 de mayo en La Sexta.

Las polémicas de Intxaurrondo

Intxaurrondo ha levantado polémicas por defender en RTVE postulados similares a los que promulga el Gobierno de Sánchez. El mismo día que el presidente del Gobierno anunció que se tomaría cinco días de asueto para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo, la periodista salió en su defensa. Intxaurrondo atacó a los medios que investigaban las presuntas tramas que rodean al Gobierno y los tildó de «pseudoperiodismo».

En su programa también han participado tertulianos como Laura Arroyo, presentadora de Canal Red, medio fundado por Pablo Iglesias, y ex secretaria de análisis político y discurso de Podemos. Arroyo llamó a «acabar con los jueces que utilizan la justicia para interferir en la política». La que fuera política morada criticó la reapertura de la causa contra la ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana: «Es un ataque contra cualquiera de nosotros, el lawfare no se detiene».

Además, Intxaurrondo firmó un manifiesto en el que se cargaba contra «el golpismo judicial y la derecha mediática». Desde Vox preguntaron a la presidenta de la corporación, Concepción Cascajosa, si «considera aceptable que periodistas a sueldo del ente público ataquen la independencia del Poder Judicial». Cascajosa trató de defenderlo explicando que en la televisión pública «se escuchan voces diversas, críticas y plurales en las mesas de debate de actualidad».