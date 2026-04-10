Rectificación de Espinosa de los Monteros

«En relación con el artículo titulado “Espinosa intentó colar de nº1 en las listas de Vox en Chiva a un empresario con intereses en un pelotazo fotovoltaico de 110 millones”, publicado el 31 de marzo de 2026, Iván Espinosa de los Monteros ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

La eventual incorporación a las listas de las personas a las que se refiere el artículo no solo era conocida, sino que fue directamente promovida desde el inicio por D. Santiago Abascal, quien impulsó que se valorara a través de los cauces internos del partido.

D. Iván Espinosa de los Monteros jamás hizo negocios con la elaboración de listas electorales -ni vinculados al sector fotovoltaico ni a ningún otro-.»