Puigdemont responde a Sánchez: «Ha creído que el apoyo le daba un cheque en blanco»

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido a Pedro Sánchez que no seguirá apoyando al Gobierno mientras continúe «la estrategia que pretende hundir a Cataluña en la decadencia social, económica, lingüística y nacional». Lo ha hecho en un vídeo difundido en redes sociales en el que, además, ha cargado contra Salvador Illa, presidente de la Generalitat, diciendo que «han creído que los apoyos recibidos les daban un cheque en blanco» para intentar lo que, según él, es un engaño.

En cuanto a la pérdida de confianza, el líder del partido independentista catalán ha recordado que su partido apoyó a Sánchez desde el principio y rechazó apoyar a Salvador Illa. Por esta misma razón, «han actuado con responsabilidad y han admitido la pérdida de confianza que le otorgaron». Al día siguiente del balance de Gobierno que hicieron Sánchez e Illa, Puigdemont ha dicho que el presidente catalán fomenta «la propaganda impulsada por el nacionalismo español».

Ha continuado reprochándole a Illa la decisión de abrir otra etapa tras el procés aún gobernando en minoría y le ha acusado de no exigirle nada al Gobierno «para que no cierren el grifo ni bajen la cabeza». Además, ha mencionado también que el PSC no consigue ponerse de acuerdo con el presidente para negociar los Presupuestos.

«Ahora ellos, naturalmente constitucionalistas y monárquicos, han venido a dar por superado el procés y el sufrimiento de muchos independentistas», ha lamentado. Por este sufrimiento, Puigdemont asegura que «no habrá suficiente propaganda y no habrá suficientes subvenciones para tapar tanta memoria». Frente a esta situación, el líder de Junts ha pedido, pese a los desacuerdos entre independentistas, «empezar a trabajar sin perder más tiempo para que no lo vuelvan a hacer».

«No dejaremos de sufrir»

Puigdemont ha mostrado su preocupación sobre las víctimas de lo que él considera una «persecución antidemocrática». Ha confirmado que no podrán dejar de sufrir mientras miles y miles de personas sean «víctimas de una persecución infame» y le ha culpado de inculcarle a los ciudadanos el pensamiento de que «su 155, su persecución política y judicial», que ha durado más de siete años, no ha existido. También cree que Illa pretende reflejar que estos sufrimientos «son justos y son merecidos y que aún gracias que a algunos les apliquen la amnistía».

Además, Puigdemont ha hecho hincapié en que ni el presidente del Gobierno, ni el presidente de la Generalitat catalana querían la amnistía: «No la querían de ninguna manera. Se la tuvimos que arrancar de sus manos, unas manos aún sucias de la represión», de la que les considera corresponsables.