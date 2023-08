Puigdemont presiona al PSOE con el catalán en el Congreso: «Son maestros en filibusterismo parlamentario»

El fugado Carles Puigdemont acusa al PSOE de Pedro Sánchez y a sus socios de Sumar de ser «maestros en filibusterismo parlamentario» por su última propuesta para reformar el reglamento del Congreso para que se pueda hablar en catalán, vasco o gallego durante las intervenciones. Sánchez, para sacar adelante su investidura, necesitaría el apoyo de los siete diputados en la Cámara Baja de Junts, el partido liderado por Puigdemont.

El eurodiputado y ex presidente de la Generalitat señala que en el reglamento del Congreso no se recoge la obligación de utilizar el español o la prohibición del uso de otra lengua cooficial y sostiene que con «voluntad política de la presidencia es suficiente». «Cuando le hablen de la reforma del reglamento del Congreso para que se pueda hablar en catalán debe tener en cuenta dos cosas: La primera, que en lugar del reglamento no se dice que exista la obligación de utilizar el castellano, o la prohibición de utilizar otra lengua oficial. Por tanto, la voluntad política de la presidencia es suficiente. Y voluntad hasta ahora nunca ha habido», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Quan us parlin de la reforma del reglament del Congrés perquè s’hi pugui parlar en català heu de tenir en compte dues coses: La primera, que enlloc del reglament no es diu que hi hagi l’obligació de fer servir el castellà, o la prohibició de fer servir una altra llengua oficial.… pic.twitter.com/QyHEPcqTJ2 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 3, 2023

Además, Carles Puigdemont considera que el proceso de reforma del reglamento de la Cámara Baja «suele ser una estrategia para hacer perder el tiempo simulando que intentas arreglar un problema que en realidad a ti te importa un bledo». Para ello, adjunta una imagen de numerosas peticiones presentadas en el Senado para que en el Senado el catalán «tenga exactamente el mismo rango que el castellano».

59 propuestas

«Prórrogas y más prórrogas… hasta que la propuesta ha caducado porque la legislatura ha terminado. ¿Sabe quién presentó las 59 propuestas de prórrogas para evitar el debate y votación en comisión? El Grupo Parlamentario Socialista», ha apostillado.

Por todo ello, el fugado Puigdemont acusa al PSOE de ser «maestros en filibusterismo parlamentario». «¿Es éste el itinerario que tienen previsto para que el catalán sea lengua oficial del Congreso español? Porque si es éste, ya sabemos el pan que se da…», se ha preguntado el ex presidente de la Generalitat.

«País de países»

La vicepresidenta segunda del Gobierno en unciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, fue la encarga de proponer esta reforma del Congreso para que se pueda usar el catalán, el vasco y el gallego. Díaz, para justificar esta iniciativa, aseguró que España es un «país de países». «Creo que esto es un avance hacia un país que es plural y diverso y que gana derechos para las distintas identidades que tenemos en nuestro país», indicó en declaraciones a Espejo Público de Antena 3.

«Teniendo en cuenta que nuestro país es un país de países, nos gustaría que las cámaras podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales», apostilló.