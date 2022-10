El PSOE equipara franquismo y nazismo para cargar contra PP y Vox por rechazar ayudas a ONG antisemitas

El PSOE volvió a recurrir este martes al comodín de Franco para atacar a PP y Vox en el marco de una proposición de ley de la Asamblea de Madrid (defendida por ambos partidos) que se debatió en el Congreso de los Diputados para eliminar las subvenciones y ayudas públicas (también contratos) a entidades que fomentan el odio contra los judíos. Los socialistas equipararon nazismo y franquismo.

En su intervención, el diputado socialista Miguel González Caballero, electo por Ciudad Real, afirmó que «nosotros no callaremos en el recuerdo de la barbarie cometida al pueblo judío, frente a aquellos que quieren olvidarla. No callaremos ante cualquier acto de racismo e intolerancia que sufra cualquier ciudadano por su origen racial, étnico, nacional o religioso, al igual que no callaremos ni impondremos un silencio ya muy largo a las víctimas del franquismo», enfatizó entre aplausos de la bancada socialista.

González Caballero, que evitó adelantar el voto favorable de su grupo parlamentario a la toma en consideración de esta proposición de ley, manifestó que el Grupo Socialista está dispuesto a «estudiar» la iniciativa con el propósito de «enriquecerla», garantizando también la «libertad de expresión». Ahora, la propuesta arrancará su tramitación parlamentaria y se someterá a enmiendas.

Precisamente, durante su tramitación en la Asamblea de Madrid, el PSOE ya quiso modificar el texto introduciendo, por ejemplo, una referencia al franquismo, que fue denunciada por el Colectivo Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) al pretender «desvirtuar» el objetivo principal. En concreto, los socialistas pidieron incluir en la iniciativa que fueran igualmente rechazadas las ayudas públicas a entidades que «exalten, promuevan o justifiquen el franquismo», una cuestión que, según criticó la ACOM, «no tiene nada que ver con el espíritu de la problemática a debate y debería, por tanto, ser tratada por separado».

Para la ACOM, incluir aquí el franquismo «tiene tanto sentido como lo tendría hacerlo con los apologistas del comunismo o el terrorismo de ETA o Terra Lliure, por citar corrientes ideológicas o políticas con presencia en España que han cometido crímenes a lo largo de su historia».

«El antisemitismo precede al nazismo y no sólo ha sobrevivido a la liberación de Auschwitz y la muerte de Hitler: también ha evolucionado en mutaciones más sofisticadas contra las que ayudaría a luchar esta ley», remarcan desde el colectivo judío, que estuvo presente en la tribuna de invitados del Congreso.

«Repunte»

Por su parte, la diputada regional Almudena Negro (PP) remarcó en la exposición de la iniciativa que «asistimos a un repunte en Europa del antisemitismo; la deshumanización y demonización busca criminalizar de modo generalizado al judío colectivo».

El otro diputado que presentó la proposición, Pablo Gutiérrez de Cabiedes (Vox), subrayó que «resulta obvio que detrás de esos ‘espacios libres de presencia judía e israelí’ están el mismo discurso y actitudes de nacionalsocialismo, la misma simbología y parafernalia de la Alemania nazi», señaló en alusión al movimiento propalestino BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones al Estado de Israel) secundado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida en decenas de ayuntamientos y diputaciones.