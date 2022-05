Psicosis en Moncloa: prepara un sistema de comunicación encriptado con los presidentes autonómicos

El espionaje es una cuestión que siempre ha preocupado al Gobierno. Aunque no haya sido hasta ahora, con la denuncia de intromisiones ilegales en los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles, cuando Moncloa haya admitido en público la vulnerabilidad de la seguridad del Estado. Tal es el temor que, según ha podido saber OKDIARIO, el Ejecutivo viene trabajando desde hace meses en un sistema de comunicaciones encriptados con los presidentes autonómicos para futuras crisis de Estado.

La decisión de poner en marcha este nuevo canal de comunicación, a disposición del presidente Sánchez y los ministros, se adoptó en plena pandemia. Las conferencias de presidentes telemáticas, que prácticamente se improvisaron nada más empezar la pandemia, dejaron en evidencia que no existía ninguna herramienta que permitiera una conexión segura entre la administración del Estado y las autonómicas. Un problema para la seguridad si, en lugar de una emergencia, el tema a tratar fuese una amenaza terrorista.

Hace ya más de un año, a la par que el Centro Criptológico Nacional avisaba de la posibilidad de hackeo a través del sistema Pegasus en los teléfonos de los ministros, Pedro Sánchez encargó a la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de comunicación con las autonomías. Durante varios meses Calvo, que para las cuestiones más importantes usaba el teléfono fijo encriptado del despacho, estuvo hablando con vicepresidentes autonómicos y consejeros de la Presidencia para ver cómo implementar esta herramienta.

El nuevo sistema, que ya está prácticamente listo, dependerá directamente del Departamento de Seguridad Nacional y no del CNI. De ahí que fuese Calvo y no la titular de Defensa, Margarita Robles, la encargada de capitanear su creación a manos de una empresa externa que trabaja habitualmente con el Ejecutivo en este tipo de asuntos. Pese a lo ocurrido en estos últimos días, todavía no hay una fecha concreta para que este tipo de teléfono rojo autonómico esté a disposición del jefe del Ejecutivo, los líderes regionales y el Rey Felipe VI.

Las conversaciones actuales

En la actualidad Pedro Sánchez y sus ministros hablan con los representantes de las comunidades autónomas bien a través del teléfono o incluso de mensajería instantánea y tradicional. Con esta nueva herramienta que está preparando Moncloa no se prevén grandes cambios en su forma de comunicarse actual, si bien sí que notarán diferencias sustanciales en el caso de tener que hablar de cuestiones que afecten a la seguridad del Estado.