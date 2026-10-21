La Procura reclama un gran Pacto Nacional: «Una Justicia eficaz es aquella que consigue que las sentencias se cumplan»

El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) reclamó este martes un gran Pacto Nacional por la Justicia para resolver los problemas estructurales del sistema judicial y, sobre todo, garantizar que las sentencias se cumplan. Su presidente, Alberto García Barrenechea, lanzó la propuesta durante la Fiesta de la Procura 2026, celebrada en un Ateneo de Madrid lleno, en la que la Audiencia Nacional recibió el Premio Convivencia y Tolerancia.

«España necesita un gran Pacto Nacional por la Justicia. Un pacto basado en el consenso. Un pacto que trascienda legislaturas. Un pacto que sitúe la Justicia fuera de la confrontación partidista», afirmó García Barrenechea ante representantes del Poder Judicial, las administraciones, la empresa y la sociedad civil.

El acuerdo, según el presidente de los procuradores, debería traducirse en más inversión, más medios, más formación y más tecnología. También debería partir de una idea: la Justicia no es solo un pilar del Estado de derecho, sino una condición indispensable para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la confianza ciudadana.

García Barrenechea quiso desmarcarse de la mera reivindicación gremial. «No he venido solo a reivindicar. No he venido únicamente a señalar problemas», dijo. «Tenemos la obligación de aportar soluciones, de contribuir al debate público y de ayudar a construir consensos cuando esos consensos resultan más necesarios que nunca».

Millones de ejecuciones pendientes

El gran reto que señaló el presidente del CGPE es la ejecución de las resoluciones judiciales. Millones de procedimientos de ejecución siguen pendientes en España, una situación que perjudica a ciudadanos y empresas, debilita la confianza en las instituciones y genera inseguridad jurídica.

«Una Justicia eficaz no es únicamente aquella que dicta sentencias. Una Justicia eficaz es aquella que consigue que las sentencias se cumplan», resumió. Y advirtió: «Sin ejecución no hay tutela judicial efectiva plena. Sin ejecución no hay seguridad jurídica completa. Y sin seguridad jurídica es imposible consolidar una economía competitiva y una democracia fuerte».

Por eso defendió una reforma a fondo del sistema de ejecución judicial, una reivindicación histórica de la Procura que, insistió, no responde a un interés corporativo, sino a una necesidad del propio sistema.

Cinco décadas de la Audiencia Nacional

El premio a la Audiencia Nacional lo recogió su presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, cuya trayectoria destacó el Consejo como ejemplo de ética, independencia y compromiso con la Justicia. «No es casualidad que sea precisamente aquí donde reconozcamos a una institución esencial para nuestro Estado de derecho», señaló García Barrenechea, que recordó el papel del tribunal durante cinco décadas en la defensa de la democracia, las libertades y la seguridad de los ciudadanos.

El galardón, explicó, es también un homenaje a todos los jueces, fiscales, letrados y funcionarios que han pasado por la institución. Y aprovechó para subrayar la relación entre ambas: «La Audiencia Nacional ha mostrado siempre una cercanía y un respeto ejemplar hacia nuestra profesión. Los procuradores somos el vínculo indispensable entre la Justicia y el ciudadano».

El Premio Convivencia y Tolerancia distingue cada año a personas e instituciones que contribuyen a la cohesión social, la defensa de los derechos fundamentales y la preservación de los valores democráticos.

Ovación a Vivas

La gala contó también con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Vivas protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche: recibió una larga ovación del público en reconocimiento a su gestión al frente de la ciudad y a su defensa de Ceuta como ejemplo de convivencia y lealtad constitucional.