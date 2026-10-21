Cristian, que tuvo una cita con la camarera de ‘First Dates’, habla: «Fue una cita remunerada»

Durante semanas, Cristian París pasó de ser un completo desconocido a convertirse en uno de los solteros más comentados de First Dates. El motivo fue su cita con Lidia Santos, la camarera del programa, que se quedó prendada de él nada más verle entrar en el restaurante. Aquel flechazo terminó en una cena entre los dos que se convirtió en una de las más virales del formato. Ahora, con la polémica todavía reciente, el modelo ha decidido contar su versión, y lo que dice no deja muy bien parada la magia del restaurante del amor. Cristian reconoce que, cuando llegó al programa, apenas había visto un par de clips, así que la aparición de Lidia en mitad de su primera cita le pilló por sorpresa. «Entendí que era un show de televisión donde buscaban en mí una reacción, pero se me hizo incómodo el comienzo», explica.

De hecho, el modelo cree que su primera cita, con Cristina, habría sido muy distinta si Lidia no hubiera intervenido. «Me sentí muy bien. Salió muy genuina y natural, había interés mutuo, pero no sentí esa atracción romántica», recuerda sobre aquel encuentro. Sobre la camarera lo tiene claro: «Lidia hizo su trabajo de generar un clip curioso y quiso tomar un poco el control», algo que a él le pareció «curioso y entretenido». Pero lo más llamativo llega con la segunda cita, la que protagonizó con Lidia. Según cuenta, se grabó diez días después de la primera, cuando él ya llevaba cinco días conociendo a otra mujer. Aún así decidió seguir adelante porque lo vio como una oportunidad laboral. «Buscan algo, a mí me piden algo, hay interacción entre producción, dirección, Lidia y yo», asegura.

«Fue una cita remunerada»

Y entonces llega la frase que lo cambia todo. «Fue una cita remunerada», confiesa Cristian. «Yo vi que ella estaba entusiasmada, pero yo la miré con los ojos de una compañera de trabajo», añade.

«El programa se dedica a generar contenido y momentos románticos de Disney», sostiene. Eso sí, no tiene malas palabras para ella: «Lidia es una mujer encantadora, pero uno sabe a lo que va».

Así lo ha contado en una entrevista con la periodista Verónica Pink en YouTube. Por el momento, ni Lidia Santos ni First Dates se han pronunciado sobre sus palabras.

Lo que sí está claro es que la camarera ha pasado página. Como contamos en Happy FM, Lidia está ilusionada con Christopher Mateo, ganador de Supervivientes en 2015, y aunque no lo ha dicho abiertamente, su nueva vida sentimental parece dar la razón a Cristian: aquel flechazo televisivo no fue a más. Un dato curioso es que Christopher y Lidia comparten representante, así que de ahí podría venir que se conocieran.