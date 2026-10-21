5.148 kilómetros sin que el piloto de seguridad tocara los mandos: un avión autónomo cruza Estados Unidos de costa a costa por primera vez

Por primera vez, según la empresa que lo opera, un avión autónomo cruza Estados Unidos de costa a costa: el J208 de Joby Aviation despegó a principios de septiembre del aeropuerto Buchanan Field, en Concord (California), y aterrizó en el aeropuerto regional del condado de Dare, en los Outer Banks de Carolina del Norte, tras recorrer 3.199 millas, unos 5.148 kilómetros. La compañía lo anunció el 18 de septiembre y asegura que el piloto de seguridad sentado a los mandos no tuvo que intervenir en ningún momento.

Joby Aviation, la compañía californiana conocida por su taxi aéreo eléctrico, presentó el viaje como «el primer vuelo autónomo de la historia a través de Estados Unidos». Según la nota de prensa de la empresa, la aeronave rodó por las pistas, despegó, navegó y aterrizó sola, con «cero acciones sobre los mandos» del piloto de a bordo, mientras se supervisaba a distancia desde el cuartel general de autonomía de Joby en California y desde la base aérea de Shaw, en Carolina del Sur, a hasta 2.323 millas (unos 3.739 kilómetros).

Un Cessna ya certificado con el sistema de Joby

El J208 es un Cessna 208B Caravan, un avión cuyo fabricante original es Textron Aviation, con sede en Wichita (Kansas), al que Joby ha instalado su tecnología de vuelo autónomo. La empresa sostiene que montar el sistema sobre un fuselaje que ya está certificado abre un camino escalable hacia la logística aérea autónoma.

Para JoeBen Bevirt, fundador y consejero delegado de Joby Aviation, el viaje ofrece un vistazo a «una nueva era de la aviación». En la nota defendió que la autonomía permitirá conectar comunidades remotas, llevar suministros críticos, responder más deprisa ante los desastres y mantener a los pilotos fuera de peligro. La gira arrancó, según la nota del 10 de septiembre, para mostrar cómo el avión puede integrarse en el espacio aéreo nacional.

Cinco escalas entre el Pacífico y Kitty Hawk

El trayecto hacia el este formaba parte de la gira Electric Skies de 2026, con la que Joby lleva su taxi aéreo y su tecnología autónoma por diez estados durante un mes.

La primera escala fue Phoenix Deer Valley, en Arizona, donde el avión mostró usos para defensa, servicios de emergencia y carga. Después paró en el aeropuerto Alliance de Fort Worth (Texas), coincidiendo con los primeros vuelos de taxi aéreo de Joby dentro del eIPP, el programa piloto para aeronaves eVTOL (eléctricas de despegue y aterrizaje vertical) que el Departamento de Transporte de EEUU anunció en marzo de 2026.

En la base aérea de Shaw, en Carolina del Sur, el J208 hizo una demostración de operaciones de vuelo militares representativas. Antes de aterrizar en el condado de Dare, el avión hizo una pasada a baja altura junto al monumento al Primer Vuelo de Kitty Hawk, donde Orville y Wilbur Wright inauguraron en 1903 la era del vuelo propulsado.

Durante el viaje, según Joby, el sistema se integró en espacios aéreos muy concurridos y cambió de ruta en tiempo real para rodear tormentas fuertes, «sin conocer previamente los aeropuertos».

Un piloto en tierra al mando de la misión

Joby llama a su modelo «autonomía supervisada». Un piloto remoto en tierra actúa como piloto al mando: supervisa el vuelo, actualiza los planes de vuelo y habla con el control del tráfico aéreo a través de las radios normales del avión. En algunas operaciones viaja además un piloto de vigilancia a bordo, que es el que no tocó los mandos en este viaje.

El canal oficial de la empresa dedicó al J208 un episodio de su serie Joby Recon, cuya descripción explica que el Caravan despega, vuela y aterriza por sí solo mientras un piloto dirige toda la misión a distancia con un teclado, un ratón y un micrófono.

Joby muestra por dentro el J208, su sala de control y a los ingenieros y pilotos del programa de autonomía. Vídeo: Joby Aviation

El software viene de Xwing

El sistema que vuela el J208 se llama Superpilot y lo desarrolló Xwing, una empresa fundada en 2016 que vuela aviones autónomos desde 2020. Joby compró su división de autonomía en junio de 2024. Xwing había sido la primera compañía en recibir de la Administración Federal de Aviación (FAA) una designación oficial de proyecto para certificar un gran sistema aéreo no tripulado, en abril de 2023.

Según Joby, la tecnología acumula más de 400 vuelos y 800 horas de vuelo automatizado, tanto en espacio aéreo controlado, donde los aviones siguen las instrucciones de los controladores, como en espacio no controlado. La descripción del vídeo añade que el sistema avanza con un contrato de 17 millones de dólares de la Fuerza Aérea de EEUU.

Los ejercicios militares previos

En el ejercicio Agile Flag 24-3 de la Fuerza Aérea, en 2024, el Caravan voló más de 3.900 millas (unos 6.276 kilómetros) entre bases militares y aeropuertos públicos de California y Nevada, con nueve destinos, según Joby. Llevó piezas de repuesto para devolver al servicio otros aparatos y se supervisó con un equipo que cabe en una sola mochila.

En agosto de 2025, en el ejercicio REFORPAC del Pacífico, el sistema de Joby voló 7.342 millas (11.816 kilómetros) en 43,7 horas, gestionado sobre todo desde la base aérea de Andersen, en Guam, a más de 3.000 millas (unos 4.828 kilómetros).

La aviación sin tripulación avanza también en otros frentes, desde el helicóptero Black Hawk sin piloto de Sikorsky y la DARPA hasta cazas autónomos en desarrollo como el X-BAT de Shield AI.

Lo que el vuelo no demuestra todavía

Todos los datos del viaje los ha dado Joby, que no ha publicado la fecha exacta de llegada, las horas de vuelo ni el registro de cada tramo, y su nota no menciona ninguna verificación independiente.

A bordo iba un piloto de seguridad y en tierra mandaba un piloto remoto, que era quien hablaba con el control aéreo. Para volar con la cabina vacía en el espacio aéreo civil hace falta la certificación de la FAA. Joby está en ese proceso y, según la descripción de su vídeo, ha logrado el primer documento G-1 emitido para un gran avión no tripulado.

La nota del viaje se publicó el 18 de septiembre de 2026 en su sala de prensa.

Crédito de la imagen: Joby Aviation.