Detenidos tres hombres por robar pantallas de un helicóptero del Infoca valoradas en 1,2 millones

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres personas por su implicación en el robo de cuatro pantallas de navegación de un helicóptero destinado al Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Los arrestados habrían intentado chantajear a la empresa propietaria del material, exigiendo pagos en efectivo a cambio de devolver los equipos, cuyo valor asciende a 1,2 millones de euros.

La investigación, denominada operación ‘Heliplay’, comenzó en 2024 después de que la empresa afectada denunciara la sustracción de este equipamiento aeronáutico de alta tecnología de una aeronave Superpuma. A partir de ese momento, los responsables de la compañía comenzaron a recibir mensajes en los que se les reclamaban distintas cantidades de dinero en metálico para recuperar las pantallas.

Las sumas exigidas eran muy inferiores al valor de mercado de los dispositivos sustraídos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Los investigadores centraron sus esfuerzos en averiguar quién se encontraba detrás de las comunicaciones y en localizar los equipos desaparecidos.

Las pesquisas permitieron determinar el origen de los mensajes y vincular con los hechos a dos personas: un expiloto del sector aeronáutico y un mecánico que se encontraba en activo cuando se produjo el robo. La investigación avanzó posteriormente hasta identificar a un tercer sospechoso, al que se atribuye su participación en el chantaje y en la ocultación del material.

Registros en Málaga y Córdoba

En el marco de la operación, los agentes realizaron registros en las provincias de Málaga y Córdoba. Durante estas actuaciones intervinieron diverso material informático, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que se habían utilizado para establecer contacto con la empresa afectada y reclamar el dinero por la devolución de los dispositivos.

La localización de las pantallas resultó clave para el desarrollo de la investigación. Finalmente, la Guardia Civil encontró los cuatro equipos en Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde estaban ocultos. El hallazgo permitió recuperar el material aeronáutico, valorado en 1,2 millones de euros, y detener a la persona señalada por esconderlo.

Los tres arrestados están investigados por su relación con la sustracción de los dispositivos y las posteriores exigencias económicas para recuperarlos. La operación ha sido desarrollada por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.