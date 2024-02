El PP desmiente a la fugada Rovira y niega que ofreciese un pacto a ERC

El PP ha desmentido a Marta Rovira, política fugada de ERC, diciendo que «nunca» han ofrecido un pacto al partido que lidera Oriol Junqueras para investir al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, antes de que el socialista Pedro Sánchez conformase una mayoría para ser votado mayoritariamente en el Congreso como jefe de Gobierno.

Este martes, la también secretaria general de ERC ha declarado este martes que «después de las elecciones» hubo intención de negociar por parte del PP. «Vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos», declara Rovira. Y detalla que fue «un diputado llamado Carlos Floriano» y que «se dirigió a Teresa Jordà».

Sin embargo, desde el PP han replicado que «nunca ha entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura». Fuentes de Génova han justificado este acercamiento de Floriano, diciendo que se «comentó a una diputada de ERC de manera informal y coloquial en el mes de agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada». «Sin más», han espetado desde la cúpula popular. En el PP insisten en que Floriano «no recibió encomienda alguna para plantear nada» al partido que encabeza Oriol Junqueras en Cataluña.

📻@martarovira: «El mes d’agost el PP ens va proposar que negociéssim. Li vam dir que no ❌ parlem amb el PP. Només hi ha la possibilitat de conformar un bloc democràtic i progressista, els que treballen per acabar amb la repressió política. I el PP és el contrari de tot això» pic.twitter.com/C7ayejFBAh

