Ante la posibilidad de que llegue a España la corriente revisionista que está modificando algunas obras de la literatura, el Partido Popular tiene clara su postura: no cederá en su empeño por defender la cultura española. Después de conocer la polémica decisión de que los textos de Agatha Christie, al igual que los de Ian Fleming (con los Roald Dahl, finalmente ,sus herederos dieron marcha atrás pese a aceptar de inicio) serán reescritos para adaptarlos a las nuevas sensibilidades, los populares temen que, a no mucho tardar, toque defender a algún clásico de la literatura española del ciclón de la corrección política.

Tal es el compromiso del PP ante esta situación que, incluso, lo recoge en su programa marco para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28M. El Partido Popular considera que «no basta con estar orgullosos de nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra literatura, sino que toca defenderla ante aquellos que pretendan atacarla, cambiarla por intereses particulares o menoscabarla».

El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, al ser preguntado por OKDIARIO sobre los movimientos revisionistas que está sufriendo el arte y la literatura, se ha mostrado muy tajante en contra de la ola de corrección política que ya se encamina desde Estados Unidos hacia Europa. «Siempre hay quienes nos quieren proteger de supuestos males restringiendo nuestra libertad. La idiotez intelectual no descansa nunca, y la ola woke surgida en las universidades elitistas norteamericanas, impulsada posteriormente por los enemigos de la libertad, pretende manosearlo todo hasta desfigurarlo», ha lamentado Sémper.

Lo que más preocupa a los populares es ese falso disfraz de cordero con el que se cubre este movimiento woke, lo que lo hace muy penetrable en la sociedad. «En aras de un supuesto bien superior, están determinados en cambiar los libros, el cine y todas referencias culturales de occidente; en realidad quieren desfigurar los elementos, referencias culturales y pilares sobre los que se sustenta nuestra cultura y sociedad», ha reflexionado Borja Sémper.

Y lo peor de todo es que nadie está a salvo. Esta ola de corrección y revisionismo, que ya está alcanzado cuotas de tsunami, no encuentra reparos en arrasar con todo lo que se propone. Como ya ha ocurrido en otros ámbitos, cabe esperar que este movimiento revisionista llegue hasta España y, probablemente, ponga entre dicho el sobrepeso de Sancho Panza o el desmesurado tamaño de la nariz de aquel tipo al que tan bien retrató Quevedo.

«A esta ola han sucumbido personas que parecían sensatas e incluso algunas editoriales. Desde la censura, como en el caso Woody Allen, hasta la manipulación de grandes obras de la historia de la literatura. No sería descartable que en siguientes capítulos pretendieran cambiar el Quijote, y eliminar con ello su ironía, mordacidad y lucidez en la descripción de un tiempo y de la condición humana. No cabe más que responder con humor y determinación, no se me ocurre mejor antídoto», ha confesado Borja Sémper.

Agatha Christie se ha convertido en la última autora que ha entrado en la lista de escritores cuyos textos están siendo modificados para adaptarlos a las sensibilidades actuales. Una estrategia que responde al calado que está teniendo entre la sociedad la conocida como cultura woke, un movimiento que trata de imponer la corrección política desde la perspectiva de la izquierda en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad.

Revisionismo

El escritor inglés Roald Dahl fue el primero en entrar en este selecto, por ahora, club, cuando los editores del novelista anunciaron que iban a revisar la obra del autor. Pero, finalmente, los herederos del escritor galés dieron marcha atrás ante la oleada de críticas y Charly y la fábrica de chocolate y el resto de sus obras no serán tocadas.

El siguiente escritor en obtener una plaza en este club fue Ian Fleming, el creador de James Bond, el espía más famoso de la historia. Los herederos de los derechos de autor han accedido a reescribir las novelas de Bond eliminando todo tipo de términos y actitudes que puedan resultar ofensivos para los lectores de hoy en día. Además, han puesto en cuestión la necesidad de que James Bond fume o beba whisky.

La última autora en entrar en esta lista ha sido Agatha Christie, cuya obra será reescrita con el fin de eliminar todas las referencias a los aspectos de raza que aparezcan en todos y cada uno de sus thrillers.