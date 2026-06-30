El PP cita a Zapatero en el Senado para que explique el origen de las joyas de 1,3 millones que escondía en su despacho

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que el imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volverá a comparecer en la Cámara alta, esta vez en la comisión de investigación sobre la SEPI para explicar el origen de las joyas de más de 1,3 millones de euros que la Policía halló en su despacho. Todavía no hay una fecha fijada. El ex jefe del Ejecutivo tiene todavía pendiente informar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre este asunto.

García ha subrayado que ya han transcurrido los diez días (este martes es el undécimo) que se dio Zapatero para dar explicaciones al respecto. El ex presidente del Gobierno compareció en otra comisión del Senado, la de la Operación Delorme, el pasado 2 de marzo, donde, a juicio de los populares, «mintió». Además, en aquella fecha todavía no había estallado el escándalo de las joyas, que llevó al juez a abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para atribuirle la presunta comisión de un delito fiscal y otro de contrabando.

Asimismo, García ha destacado que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, será interrogada en la comisión de la investigación del rescate de la Sepi el próximo lunes 6 de julio, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, hará lo propio el martes 14 de julio a la comisión Koldo (como también se denomina a la vinculada a la Operación Delorme).

Además, la portavoz del PP en la Cámara Alta ha subrayado que el martes 7 de julio está citado el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, también en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Llamas, según la investigación del propio Instituto Armado, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) «ponerse de perfil» en la investigación al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, enchufado en la Diputación socialista de Badajoz.

De igual modo, la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, comparecerá el lunes 13 de julio en la comisión de investigación sobre la Sepi, donde también tendrá que responder sobre las joyas de Zapatero, entre otras cuestiones.

(Habrá ampliación)