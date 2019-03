Podemos persigue machistas en WhatsApp pero olvida a Iglesias que “azotaría hasta sangrar” a Mariló

Podemos en la Comunidad de Madrid ha impulsado una campaña contra los comentarios machistas en grupos de WhatsApp. Ilustran esta iniciativa con capturas de grupos de chats privados muy similares al que protagonizó su secretario general, Pablo Iglesias, cuando comentó que "azotaría a Mariló Montero hasta que sangrara".

Podemos Comunidad de Madrid ha lanzado la iniciativa ‘Machismo sin espacio’ con la que han inundado las redes sociales para, así, criticar los mensajes machistas en las aplicaciones de mensajería móvil. No obstante, no dicen nada de los comentarios machistas de su jefe de filas en Telegram.

Uno de los grupos que reproducen incluye esta conversación: “Chus, seguro que le dio hasta las gracias por intentar ligar con ella”, comenta un hombre. “¿Pero se la tiró? Seguro que se la comió en el baño”, pregunta a continuación otra persona. A esto, añade el primero “Chus, dinos si estás vivo o te devoró semejante monstruo JAJAJA”.

“Qué cabrón. Y tu qué? mucho reírte del Chus pero tú… al final qué pasó con la rubia que no dejaba de calentarte”, comenta otra. “Pues nada, la muy hija de puta iba tan borracha que no pude tirármela, parecía un muñeco“, responde. “¿Qué cojones les pasa a estas?”, se pregunta el otro al ver que las amigas presentes en el grupo abandonan el chat.

Trabajamos por una región en igualdad que deje al #MachismoSinEspacio y que multiplique por 6 el presupuesto en la lucha contra las violencias machistas. pic.twitter.com/9E2sUH8Wyg — Podemos Madrid (@podemosmad) February 28, 2019

Un chat privado muy similar al mantuvo un grupo de líderes de Podemos, entre los que estaban Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, haciendo comentarios machistas. El líder morado, cinco años después de esos comentarios, tuvo que pedir “disculpas” a raíz de las revelaciones de OKDIARIO.

El machismo no puede encontrar cobijo ni en la vida pública, ni en la privada, ni en las redes. #MachismoSinEspacio pic.twitter.com/Vz3Wc6bOJm — PodemosCLP (@PodemosCLP) February 28, 2019

Esos mensajes en Telegram en 2014 pusieron en duda la sinceridad de su discurso feminista de Podemos contra la violencia machista. Utilizando un humor de dudoso gusto, Iglesias se retrató parodiando las palabras que la periodista le había dedicado previamente: “No me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones“.

“El sexo de mayorías no me la pone dura. La azotaría [a la periodista Mariló Montero] hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular. [Firmado] un marxista algo perverso convertido en psicópata”

Y a continuación, añadió una peculiar declaración de principios: “Con la política me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías… No me la pone dura“. Su interlocutor, el cofundador e ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero, respondió con sorna: “Díselo a la mariló (sic). Después, claro, de llamarla Marilú. Y hacer un chiste sobre las galletas”.

“La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular”, fue la réplica de Pablo Iglesias en referencia a la periodista Montero, tal como acredita la imagen que acompaña a esta información, extraída de la conversación que ambos mantuvieron en el servicio de Telegram.

Pablo Iglesias remató su broma definiéndose a sí mismo como “un marxista algo perverso convertido en psicópata”. El secretario general de Podemos y su compañero de partido –identificado en el chat como “Monedero profesor”– se expresaban con la franqueza que utilizan lejos de las cámaras, en un canal de Telegram del que son miembros apenas una docena de dirigentes del partido.