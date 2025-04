El PNV celebra las cesiones de Sánchez al País Vasco en el Aberri Eguna: «Un país se hace poco a poco»

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha celebrado las múltiples cesiones de competencias del Gobierno de Pedro Sánchez al País Vasco y ha asegurado que «un país se hace poco a poco», durante el Aberri Eguna que se celebra este domingo. «¿Quién ha conseguido la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales?, el PNV. ¿Quién la transferencia de ferrocarriles, la de homologación de títulos o la de Costas para la Comunidad Autónoma Vasca, y la de tráfico para Navarra?, el PNV. ¿Y la sustitución de la Guardia Civil por la Ertzaintza en puertos y aeropuertos?, el PNV», ha subrayado.

También ha añadido que ha sido su partido el que «ha conseguido que la selección nacional vasca de pelota compita en torneos oficiales internacionales», el que ha logrado actualizar el Concierto Económico o la flexibilización de la deuda, que «las leyes se publiquen en el BOE en euskera con plena validez jurídica», que la lengua vasca «se establezca como requisito en el cupo de las vacantes de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma Vasca», los terrenos de Loiola o la supervivencia del sistema de previsión social de los y las cooperativistas de Mondragon».

«Así que no nos hablen de ambición nacional. Este partido viene demostrando su ambición nacional día a día, año a año, desde hace más de 40, desde hace 130 años, caminando hacia delante y sin poner palos en las ruedas», ha indicado.

Pese a quienes auguraban que el pueblo vasco iba a desaparecer ante las dificultades y «torbellinos» que se les presentaba por delante, ha subrayado: «Aquí estamos, dueños de nuestra identidad». También ha recordado que han sabido resistir a quienes querían «subyugarles» siglo tras siglo, «los jacobinos de Francia» y los «fervientes unitaristas de España, de todos los colores». «Franco creyó que nos había ganado, pero aquí estamos de pie. ¡Nosotros hemos sido los verdaderos vencedores! ¡Aquí seguimos firmes!», ha subrayado.

Subordinación al Estado

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este domingo en Bilbao que Euskadi es «una nación», que no permitirá que se le impida avanzar en su autogobierno ni tampoco estar «subordinada» a un Estado «jacobino y centralista». Además, ha asegurado que prepararán «las bases de nuevo autogobierno vasco» para lograr un marco de bilateralidad y un sistema de garantías que «impida decisiones unilaterales» que «erosionen» sus competencias.

El lehendakari ha puesto en valor el Estatuto de Gernika, que ha «permitido construir un país avanzado y moderno, un país de bienestar». «Es la herramienta fundamental para el avance social y nacional de Euskadi. Por eso defendemos fortalecer y ensanchar nuestro autogobierno», ha asegurado, para avisar de que no aceptan «excusas». «No vale decir que no es el momento o que hay otras prioridades». «No vale decir que algunos temas son muy complejos y no se puede avanzar», ha indicado.

También ha precisado «el enorme esfuerzo» que les está costando «lograr cada una de las transferencias» y ha recordado que tienen «un calendario pactado con el Gobierno español», que «va demasiado lento». «¡El pacto obliga!, el Gobierno español debe aplicar más ritmo para cumplir el Estatuto y el calendario pactado en su integridad. ¡No vamos a parar hasta lograrlo!», ha aseverado.

En este sentido, ha censurado que sigan «sin asumir ni reconocer la realidad nacional» vasca. «Piensan que el Estado se reduce a su capital e intentan drenar lo que ellos denominan ‘periferias’ o ‘provincias’. Es la típica concepción de un Estado jacobino y centralista, con una capital total que absorbe todo y pretende subordinarnos a sus mandatos. ¡Pues no!, ¡somos una nación!, ¡y no vamos a permitir que impidan el avance del Autogobierno vasco!, ¡ni vamos a permitir una Euskadi subordinada!. ¡Nos tendrán enfrente y de frente!», ha advertido.