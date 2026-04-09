Las personas en el centro de ‘Sumando Energías por Valencia’, el proyecto de Fundación Naturgy que ayuda a los afectados por la DANA

En octubre de 2026 se cumplirán dos años de la DANA en la Comunidad Valenciana. Muchas personas, asociaciones y diferentes agentes sociales públicos y privados siguen trabajando para que, tras la tragedia, los afectados no sólo puedan regresar a su normalidad, sino que, además, el proceso de reconstrucción material y emocional que se está llevando a cabo les permita, también, mejorar su calidad de vida.

Por ello, Fundación Naturgy ha impulsado Sumando Energías por Valencia, un plan de actuación con el objetivo de a apoyar la recuperación de las zonas afectadas y contribuir al bienestar en el hogar de los afectados. Y lo ha hecho, además, en colaboración y alianza con las entidades sociales e instituciones locales, con las cuales han trabajado para conocer de primera mano y sobre el terreno las necesidades reales de los afectados.

La iniciativa beneficiará a más de 40.000 personas y tendrá un impacto positivo gracias a cuatro ejes de acción fundamentales: Sumando Energías por las Personas, Sumando Energías por la Educación, Sumando Energías por el Empleo, Sumando Energías por el Medio Ambiente.

Trabajar en la recuperación del territorio y crear oportunidades laborales

Maria Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, ha asegurado que «no es un plan más de la fundación, sino una propuesta que pretende dar una solución integral a todas aquellas necesidades que dejó la DANA tras su paso y que ha sido construido fundamentalmente aportando toda la experiencia y el conocimiento de la fundación durante estos últimos 30 años y poniendo ese conocimiento al servicio de la comunidad».

Para ello, ha destacado, «hemos estado trabajando con intensidad durante meses cerca de entidades sociales, que son nuestros ojos y nuestros oídos en el territorio, y de instituciones de la zona para ver las necesidades reales y poder crear esta iniciativa para que deje huella en el territorio y en las personas».

Y añade: «Sumando energías por Valencia es un plan formado por acciones a corto y medio plazo, pero con una visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y trabajar en la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo».

Sumando Energías por las Personas

Una de las partes más importante de Sumando Energías por Valencia es, sin duda, la que está enfocada en las personas afectadas por la DANA. El impacto de esta línea de trabajo busca la reparación de los daños materiales, para poder seguir adelante con normalidad a través de iniciativas que combinan sostenibilidad, eficiencia energética y ahorro. Para ello, está siendo clave, como ha indicado Coronado, la colaboración con cerca de 30 entidades sociales que trabajan en el territorio.

En este sentido, Sara Casas, responsable de Cambio Climático y Medio Ambiente de Cruz Roja Española, ha señalado que «como bien refleja este plan de la Fundación Naturgy, hay que poner a las personas en el centro, saber llegar y escuchar a las comunidades.

El eje Personas se centra en la rehabilitación energética de viviendas, la organización de talleres formativos a través de su Escuela de Energía, dirigidos a familias y técnicos de servicios socialesde ayuntamientos o entidades sociales o la convocatoria de ayudas a entidades sociales para la rehabilitación energética de sus instalaciones.

Mejorando la eficiencia energética de las viviendas rehabilitadas

Fundación Naturgy está llevando a cabo la rehabilitación energética de viviendas de familias que lo necesitan, y lo hacen con todo su expertise, consiguiendo mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de sus viviendas y reducir el coste de su consumo energético.

En este sentido, se están haciendo intervenciones que incluyen aislamiento de puertas, ventanas, paredes y techos, reparación o sustitución de carpinterías, persianas o toldos, sistemas de climatización, electrodomésticos e instalaciones eléctricas o de gas. Unas actuaciones que, una vez más, se llevarán a cabo junto con Servicios Sociales o entidades sociales locales.

Más de medio millar de hogares han sido (y serán) intervenidos para convertirse en espacios más seguros, cálidos y saludables, especialmente tras haber sufrido los efectos del temporal. El objetivo es llegar a rehabilitar 600 viviendas de la zona afectada por las inundaciones hasta finales de 2026. Hasta el momento se han rehabilitado 173 viviendas y hay 162 en ejecución.

Las intervenciones tienen un coste medio de 3.000 euros por vivienda y hasta un máximo de 5.000 euros. Además, la rehabilitación exprés se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para minimizar el impacto de la pobreza energética; ya que el efecto en la habitabilidad de las viviendas, el confort en el hogar y/o el ahorro en las facturas de energía es inmediato.

Sobre la rehabilitación de viviendas, Enrique Peña, afectado por la DANA en Paiporta, ha señalado que su casa se vio afectada de una manera «brutal» y que esta ayuda «lo cambió todo, ya que pasé de no tener nada, a tener, por ejemplo, una nevera. Es un alivio muy grande, la ayuda de esta iniciativa lo cambió todo».

Y es que, como recuerda Isabel Pérez-Cea, gerente de Fundación Dasyc, es «imprescindible contar con este tipo de ayudas, las cuales van a hacer muchísimo bien a toda esta zona de Valencia». Por ello, asegura, «estamos felices de que Fundación Naturgy haya prestado esta ayuda y puesto en marcha este programa». En la misma línea, Francisco Carratalá, director de Fundación Amigó, agradece este tipo de rehabilitaciones exprés «porque intentan devolver lo más importante que se perdió, junto a las infraestructuras, que es la dignidad de la persona».

Las personas, en el centro del eje

Otra de las iniciativas destacadas del eje Personas es la donación e instalación de paneles solares en centros de atención a personas vulnerables, garantizando así un suministro limpio, estable y económico. En concreto, alrededor de 15 centros que atienden a colectivos vulnerables contarán con energía solar, en una acción que beneficiará a más de 1.000 personas. Los ahorros generados gracias a esta instalación podrán ser destinados por estas entidades a aumentar sus programas de acción social para acompañar a los que más lo necesitan.

Desde Fundación Naturgy también organizan sesiones de voluntariado, en las cuales voluntarios empleados de la compañía, junto a sus familias y la ciudadanía local, ayudan en la retirada de residuos y la restauración de zonas afectadas por las inundaciones.

El poder de la formación

Sumando Energías por Valencia también trabaja en esta iniciativa con su Escuela de Energía, a través de la cual ofrece formación a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética, así como a profesionales de la administración pública y entidades del tercer sector que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad energética. La Escuela ha intensificado sus actuaciones, sobre todo, en los municipios afectados por la DANA.

Los temas que desarrollan versan desde el sector energético en general, comprender la factura, conocer consejos de eficiencia energética, el bono social, así como toda la actualidad y cambios legislativos en materia energética.

La Escuela trabaja sobre todo con ayuntamientos y está presente en más de 900 municipios de toda España, y ya son más de 45.000 las personas formadas en consumo eficiente y facturas energéticas. Se ha continuado con el servicio de asesoramiento periódico a algunos ayuntamientos, a través del cual se asesora a la población en situación de vulnerabilidad sobre su consumo y la factura y se realiza un acompañamiento para mejorar la contratación y los hábitos para un consumo eficiente de la energía.

Y es que como recuerda Araceli Albiol, técnica de Fundación Nova Feina, la eficiencia energética «no es una cuestión de lujo, sino que convierte una vivienda en digna a través de equipamientos, aislamientos y, en definitiva, mejora del bienestar de los que conviven en ella».

Este plan también contempla una convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de edificaciones de entidades sociales, que también han sufrido las consecuencias de la DANA.

Rehabilitación de sedes de entidades sociales

Para ello, Fundación Naturgy lanzó una convocatoria con el objeto de colaborar también con las ONGs a rehabilitar energéticamente sus propios locales que también hayan podido haber sido afectados por la inundación.

Se financiarán siete proyectos de rehabilitación de instalaciones ubicadas en zonas afectadas por la DANA. En total, con esta convocatoria de ayudas, entre personas beneficiarias, trabajadoras y voluntarias, se impactará a casi 5.000 personas.

En el trabajo de oficina técnica, Fundación Naturgy ha contado con el apoyo de Energía Sin Fronteras, encargados de analizar las candidaturas recibidas, de las que finalmente se han elegido siete proyectos: Terciarios Capuchinos Granja Escuela Luis Amigó, Fevadis-Federación Valenciana de Personas con discapacidad intelectual, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca (ARTIC), Terciarios Capuchinos Torrent Luis Amigó – Hogar familias, Fundación Movimiento Ciudadano, Campoval RUGBY CLUB, y Fundació Nova Feina.