«Un prófugo de la justicia que pone un pie en territorio nacional debe ser detenido ipso facto. En ningún lugar del mundo se ha visto que a un prófugo de la justicia se le ponga una alfombra roja para que venga, un atril para un discurso y se le monte en un coche para que se vaya. Es evidente que había un pacto porque el Partido Socialista le debe el Gobierno a los separatistas y forma parte de toda esa ristra de concesiones que, en beneficio de los separatistas y contra los españoles, el PSOE está llevando a cabo. Le han dejado ir, por supuesto», afirma sin titubear la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, a OKDIARIO.

Sobre la relación entre el Partido Socialista y los independentistas, Millán cree que es sólida, pues partidos como Junts per Catalunya o ERC nunca van a estar mejor que con un gobierno dirigido por Pedro Sánchez «que les da todo lo que piden». Pepa Millán ha descartado que, a día de hoy, se produzca una ruptura entre el PSOE y Junts.

«Sobre lo que podemos opinar con plena certeza es que Junts, igual que el resto de separatistas, no van a estar mejor con otro gobierno que con este que les da absolutamente todo lo que piden y que viven del chantaje. Ellos, chantajeando; un gobierno que se deja chantajear y, enfrente, una oposición que no es tal», ha señalado la portavoz de Vox. En cuanto a si Vox apoyaría una hipotética moción de censura promovida por Junts, Pepa Millán ha asegurado que «donde estén ellos no va a estar Vox».

Begoña Gómez

Durante la entrevista concedida a OKDIARIO, Pepa Millán se ha referido también al caso de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La portavoz de Vox ha dicho que la esposa del presidente del Gobierno se ha valido de su posición para beneficiar a una serie de empresarios que son de su círculo, «facilitandoles la adjudicación de contratos financiados con dinero público».

En este sentido, Millán ha criticado que el Partido Popular no quiera llamar a declarar a Begoña Gómez siendo «un asunto que nos afecta a todos los españoles». En este sentido, la dirigente de Vox ha explicado que su partido la llamará a declarar en las comisiones «que sean necesarias» tanto en el Congreso como en el Senado. «Nosotros vamos a llegar hasta el final y vamos a agotar todas las vías posibles», ha subrayado.

«Si la señora Begoña Gómez ha podido hacer todo eso y ha tenido esa capacidad de influencia y esos empresarios se han beneficiado de su posición, ha sido porque es la mujer del presidente del Gobierno. Y si Sánchez no fuera el presidente del Gobierno, pues a lo mejor esto no habría tenido lugar. Es decir, que es inherente a la condición de presidente de Gobierno todas estas irregularidades que estamos viendo», ha afirmado.