Sigue en directo en streaming la declaración institucional de Pedro Sánchez desde La Moncloa tras la dimisión de Óscar Puente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional este miércoles a partir de las 9:45 horas desde el Complejo de la Moncloa. La comparecencia llega un día después de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, y a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes del Ejecutivo no han detallado los motivos de la intervención. Estos son los temas que pueden estar sobre la mesa: el futuro de la cartera de Transportes, que Sánchez debe cubrir con un nuevo ministro o con un cambio en el Gobierno, y la reacción del Gobierno a la dimisión de Puente, vinculada al accidente ferroviario de la provincia de Toledo.

En este directo te contamos todas las claves de su intervención, las posibles novedades políticas y los anuncios que pueda realizar desde la sede del Gobierno.