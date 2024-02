Paula Prado: «Apelo a la responsabilidad de los votantes de Vox para evitar que gobierne el BNG»

«Apelo a la responsabilidad de los votantes de Vox para evitar que gobierne el BNG». Lo afirma en OKDIARIO, Paula Prado, secretaria general del Partido Popular de Galicia. Recuerda que Vox tiene en toda Galicia un solo concejal en un pueblo de 1.000 habitantes. Prado destaca la importancia de los restos de votos que no darán ningún escaño a los de Santiago Abascal, pero que pueden hacer -según Paula Prado- que el BNG gobierne Galicia con el PSOE de muleta.

Paula Prado cuenta cómo la candidata del BNG, Ana Pontón, se ha hecho un lavado de cara desde su estética borroka de hace unos años. «Se ha fabricado una imagen de moderación», dice, «que no se corresponde con su programa independentista». Recuerda la radicalidad del BNG: independencia para Galicia, imposición del gallego y salida de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Un procés a la gallega si la izquierda consigue gobernar.

Para Paula Prado, Feijóo no se juega su liderazgo el domingo. «Quien más se juega -contesta- es Galicia y su futuro». Prado destaca la «capacidad de gestión extraordinaria» de Alfonso Rueda durante años en la Xunta pasando por todas las responsabilidades y ahora al frente: «Se está partiendo la cara por Galicia ante Sánchez». Y reconoce las dificultades de enfrentarse por primera vez a las urnas como presidente.

PREGUNTA.- ¿Qué hay en juego en Galicia?

RESPUESTA.- El futuro. Elegir entre un proyecto de estabilidad, tranquilidad y responsabilidad y un multipartito que no se sabe a dónde quiere llegar, con propuestas de independencia e ideología radical muy alejadas de los problemas de la gente.

P.- ¿Están ganadas las elecciones o hay riesgo de perder la mayoría absoluta?

R.- No me gusta ser triunfalista, sino realista. En la campaña hemos recorrido toda Galicia y hemos visto una movilización increíble en nuestros actos e interés por nuestras propuestas. La gente se acerca a nuestras carpas a hablar con nosotros. Tienen hambre de ganar y no me planteo un escenario que no sea gobernar Galicia desde el lunes.

P.- Porque no hay opción: o mayoría absoluta del PP o gobierna la izquierda…

R.- Efectivamente. Nosotros no tenemos la posibilidad de pactar con nadie más que con los gallegos y gallegas. Y, a partir de ahí, por un solo voto o un solo escaño podemos ganar las elecciones. La izquierda, sin embargo, se puede juntar y arrebatarnos la Xunta.

P.- ¿Qué supone el voto de VOX? Sugirieron que no se presentara.

R.- Con todo el respeto hacia ellos, los votantes de VOX tienen que ver que sus posibilidades de alcanzar escaños no son reales y que esos restos de votos que no se convierten en escaños favorecen a los partidos de izquierda. Les pido que nos presten su voto en estas elecciones para frenar a la izquierda y al independentismo en Galicia y evitar un gobierno multipartito que Galicia no merece y que, estoy segura, los votantes de Vox tampoco quieren.

P.- En OKDIARIO, el candidato de VOX ha dicho lo contrario: que el «voto útil» al PP termina en el BNG o el PSOE.

R.- Mire. En las elecciones municipales del 28 de mayo no hemos podido tener la Diputación de Lugo por 300 votos y gobierna el PSOE con el BNG. No hemos tenido la Diputación de La Coruña por un puñado de votos en cada partido judicial y también gobierna el PSOE con el BNG. Y si esos votos de Vox que no se convirtieron en ningún concejal hubiesen ido al PP, gobernaríamos allí. En Galicia hay 313 ayuntamientos. Vox sólo tiene una concejala, con 127 votos, en Avión, que son mil habitantes. Esa es toda la representación que tienen en Galicia. Yo apelo a la responsabilidad de los votantes de Vox, que creo que se van a sentir mejor representados con un gobierno del PP que con un gobierno multipartito liderado por una formación independentista que quiere echar de Galicia a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que quiere la independencia de Galicia, que quiere el monolingüismo en gallego en las aulas, que quiere eliminar las provincias… El PP tiene un proyecto que debería ser más atractivo a esos votantes que el del independentismo.

P.- ¿Ana Pontón es un lobo con piel de cordero?

R.- Ana Pontón lleva 20 años en el Parlamento de Galicia. Toda su vida ha sido diputada en la oposición. Es la tercera vez que se presenta. Nunca ha ganado unas elecciones. En estos cuatro años ha fabricado una imagen de moderación que contrasta muchísimo con el programa del BNG. El BNG es un partido marxista-leninista, de izquierda radical e independentista. Su propuesta número uno es la independencia de Galicia. No tienen propuestas realistas. Su único objetivo es que no gobierne el PP y, después, convertir Galicia en lo que ya vemos en otras partes de España. O Galiza, como le llaman. Porque de Galicia no les gusta ni el nombre.

P.- Son los aliados del sanchismo. El PSOE aparece hundido y ha terminado haciendo campaña por Pontón.

R.- La semana pasada ya tiraron la toalla. Abandonaron a su candidato pensando que, inflando a Ana Pontón, les daría la suma para un vuelco electoral. PSOE y BNG son vasos comunicantes. Los independentistas tienen su techo electoral, pero con esa imagen de moderación han captado algún voto del PSOE porque Sánchez y Ferraz se han empeñado en inflar el voto del BNG. Pero tampoco va a ser suficiente. Hay muchos votantes del PSOE que no quieren un gobierno independentista y que o van a votar al PP o se van a quedar en casa.

P.- Sánchez ha vuelto a cerrar un espacio público para hacerse un vídeo. ¿La amnistía ha afectado a la campaña?

R.- Nos afecta todo. El hecho de que el presidente del Gobierno no pueda salir a la calle a pasear es un síntoma de cómo está el PSOE y de cómo perciben los ciudadanos a Sánchez. Y él lo sabe. Por eso tiene que cerrar los sitios, acordonarlos con policías y que la gente no pueda acceder para decirle lo que piensan. Todo lo que pasa en España nos influye. Pero hemos intentado alejarnos de todo ese barullo y centrarnos en los problemas de los gallegos, que es lo que votan el domingo: la gestión en educación, sanidad, capacidad económica para crear industrias y oportunidades para los jóvenes y seguir poniendo viviendas en el mercado. Nosotros les ofrecemos un proyecto de progreso y futuro. Claro que les preocupa la amnistía. Pero teníamos que hablar más de soluciones a sus problemas reales, de la gente que no llega a fin de mes, con dificultades para hacer la compra o para cuidar a sus dependientes.

P.- Pero Génova metió la amnistía en campaña con el off the record con periodistas. ¿Les molestó?

R.- Hemos intentado no hacer mucho caso del ruido que viene de Madrid. Pero lo cierto es que el presidente Feijóo salió al minuto a decir que se estaba manipulando. Estamos acostumbrados a que la izquierda embarre el terreno y haga juego sucio. En este caso, para decir que el PP estaba en la misma línea que Sánchez. Y para nada es verdad. Feijóo ganó las elecciones, pero no es presidente porque en ningún caso estaba encima de la mesa ceder ante los independentistas. El que sí es presidente es Sánchez, aceptando sin límites las exigencias de los independentistas. En el PP tenemos principios, valores y líneas rojas muy marcadas. Y no las vamos a pasar en ningún caso.

P.- ¿Feijóo se juega su liderazgo el domingo si pierden Galicia?

R.- Yo creo que todos nos jugamos mucho, ¿no? Pero quien más se juega son los gallegos. Seguir con un gobierno serio, fuerte, sólido, con 872 medidas en su programa, frente a un multipartito que, primero, tendría que ponerse de acuerdo para gobernar y, después, sobre sus medidas. Quien más se juega es Galicia y su futuro.

P.- Son las primeras elecciones de Alfonso Rueda tras sustituir a Feijóo.

R.- El presidente Rueda ha gestionado la mitad de la legislatura. El 96 ó 97% del programa de 2020 se ha cumplido con el mejor calendario de vacunación del mundo, y lo digo muy consciente, con magníficos datos en turismo, favoreciendo el crecimiento del PIB. El presidente Rueda se está partiendo la cara por Galicia ante el Gobierno de España para conseguir los fondos europeos que tienen embalsados en Madrid en un cajón del Ministerio impidiendo proyectos industriales de muchísimo calado en Galicia que generarían muchísimos puestos de trabajo… Tenemos el bono para cuidar a los dependientes, hemos avanzado en el ámbito deportivo… El presidente Rueda lleva en la Xunta mucho tiempo. Es funcionario de carrera, ha sido director general, consejero y vicepresidente de Feijóo. Tiene una capacidad de gestión extraordinaria. Es verdad que es la primera vez que se presenta a unas elecciones como presidente y los cambios de candidatos son siempre más complejos. Pero lo que veo en la calle me da muchísima tranquilidad. Aprecian su trabajo e implicación, y el domingo creo que Alfonso Rueda conseguirá su primera mayoría absoluta.