El Papa pide a los catalanes ser «constructores de unidad» durante su homilía en la Catedral de Barcelona

El Papa León XIV ha pronunciado este martes una homilía en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, alternando entre catalán y castellano, en la que ha llamado a los catalanes a ser «constructores de unidad» ante un mundo desgarrado por guerras y divisiones.

La intervención del Santo Padre ha comenzado con unas palabras en catalán que han sido recibidas con un largo aplauso por parte de los asistentes. «Amb gran goig començo la meva visita resant l’Hora sexta en aquesta Catedral amb tots vosaltres» («Con gran alegría inicio mi visita rezando la Hora sexta en esta Catedral junto a vosotros»), ha afirmado León XIV al inicio de la ceremonia, en un gesto que ha querido poner de manifiesto su cercanía hacia la realidad cultural y lingüística catalana.

Durante su homilía, el Pontífice ha reflexionado sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas y los pueblos en una época caracterizada por las tensiones internacionales y la creciente fragmentación social. El Pontífice ha señalado que la misión de los cristianos pasa por promover espacios de encuentro y diálogo capaces de superar las diferencias y construir puentes allí donde existen enfrentamientos o incomprensión.

El Papa también ha dedicado parte de su intervención a la tradición cristiana de Cataluña y de Barcelona. Citando a san Juan Pablo II, destacó el carácter acogedor de la ciudad y elogió a quienes trabajan por la armonía y la comunión «más allá de toda polarización».

Asimismo, ha subrayado la importancia de preservar la unidad en una sociedad cada vez más individualista y fragmentada: «Si Cristo es el esposo que nos amó primero, Él es también la Cabeza a la que estamos unidos como miembros de un único organismo, unos al servicio de otros, hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todos animados por la acción del mismo Espíritu, todos llamados a la misma santidad».

León XIV insiste de nuevo en la unidad, recordando que Barcelona posee una vocación especial para convertirse en referente de cohesión y encuentro. «Barcelona es llamada Cap i Casal de Catalunya. Lo que da a esta comunidad una vocación y una responsabilidad especial de convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad», afirma.

La homilía ha concluido con una invocación a la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona: «Que María, Madre de la Iglesia y Madre de la unidad, nos ayude a ser fieles a este compromiso y a esta misión», ha señalado el Papa.