Cortes de tráfico en Barcelona por la visita del Papa León XIV: fechas, calles afectadas y transporte público

Barcelona recibe el próximo martes 9 de junio al Papa León XIV que tras su paso por Madrid, llegará a la ciudad Condal donde va a estar hasta el jueves 11 de junio. El Pontífice se pondrá al frente de actos multitudinarios, y otros que no lo van a ser tanto, por lo que obligará a cambiar la forma de moverse por la ciudad durante varias jornadas.

Quien tenga pensado coger el coche los tres días deberá de visita del Papa deberá pensárselo dos veces ya que se han anunciado cortes, desvíos y zonas completamente cerradas al tráfico, sobre todo en Ciutat Vella, el Eixample y Montjuïc. En algunos puntos, además, las restricciones empezarán incluso antes, si bien ya el día 8 muchos barceloneses se encontrarán con restricciones de aparcamiento. El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo amplio para intentar que todo funcione, pero la realidad es que moverse será más complicado de lo habitual. Por este motivo conviene tener claro qué días son los más complicados y qué zonas es mejor evitar directamente.

Qué días habrá cortes de tráfico en Barcelona por la visita del Papa

Los cortes de tráfico por la visita de León XIV a Barcelona no se concentran en un solo día sino que van a durar las tres jornadas completas y, en algunos casos, algo más. El 9 de junio comienza todo con la llegada del Papa y los primeros actos, con impacto en el centro y en Montjuïc. El miércoles 10 será el día más complicado, porque se celebran los actos principales, especialmente en la Sagrada Familia. Ahí es donde se esperan más cortes y más gente.

El jueves 11 la situación irá volviendo poco a poco a la normalidad, aunque todavía se mantendrán algunas restricciones hasta que se retire todo el dispositivo.

Qué calles de Barcelona cortarán el tráfico durante la visita del Papa

Las zonas afectadas se reparten en varios puntos de la ciudad y no son pocas. En Ciutat Vella, el entorno de la Catedral estará prácticamente cerrado varios días. La avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova, tiene restricciones desde el día 8 por la mañana y hasta el 11.

En el Raval, durante el día 9 y el día 10, se cortará completamente la circulación en calles cercanas a la iglesia de Sant Agustín y la plaza de la Garduña. Aquí entran vías como la calle Hospital, la calle de Jerusalén o la del Arc de Sant Agustí, además de las propias plazas.

Pero donde más se va a notar es en el Eixample. La zona de la Sagrada Familia va a quedar rodeada por un perímetro amplio en el que no se podrá circular. Se verán afectadas calles como avenida Diagonal, Rosellón, Pau Claris, Roger de Llúria, Bruc, Girona, Bailén, paseo de San Juan, Roger de Flor, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Marina o Lepanto, entre otras muchas.

Cómo llegar en metro y autobús a los actos del Papa en Barcelona

El metro funcionará con más frecuencia de lo habitual, especialmente el día 9 en Montjuïc y el 10 en el entorno de la Sagrada Familia. Habrá más trenes y menos tiempo de espera, sobre todo por la tarde. En Montjuïc, además, se habilitará un autobús lanzadera entre plaza de España y el Estadio Olímpico, junto con refuerzos en el funicular.

Eso sí, hay un detalle importante. El miércoles 10 la estación de Sagrada Familia estará cerrada todo el día y los trenes pasarán sin parar. También habrá limitaciones en la zona de Verdaguer en las horas con más gente. En superficie, varias líneas de autobús cambiarán su recorrido, así que conviene revisar el trayecto antes de salir.

Cortes de tráfico en la zona de la Sagrada Familia durante la visita del Papa

El miércoles 10 de junio, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada, se establecerá un perímetro de seguridad amplio alrededor de la Sagrada Familia. Dentro de ese espacio no se podrá circular ni aparcar. El área afectada va desde la plaza del Cinc d’Oros hasta la calle Lepanto y entre Provenza y Córcega. Eso incluye tanto grandes avenidas como calles más pequeñas. En la práctica, moverse por esa zona en coche será prácticamente imposible durante buena parte del día. También habrá desvíos importantes en autobuses y mucha presencia de peatones.

Rutas alternativas para circular por Barcelona durante la visita del Papa

Si no queda más remedio que coger el coche, lo mejor es evitar el centro. Las rondas, tanto la Litoral como la de Dalt, serán las opciones más útiles para moverse de un punto a otro sin entrar en las zonas más afectadas. También conviene planificar el trayecto antes de salir, porque los cambios pueden ir variando según la afluencia.

Dónde aparcar en Barcelona durante la visita del Papa León XIV

Aparcar va a ser otro de los grandes problemas durante estos días. De hecho desde ayer ya hay restricciones en varios puntos, sobre todo en Ciutat Vella y en Montjuïc. En la zona de la montaña, no se podrá estacionar en lugares como el paseo Olímpico, la avenida del Estadio o el entorno del Palau Sant Jordi. En el Eixample, especialmente alrededor de la Sagrada Familia, también estará prohibido aparcar durante el día clave del evento. La recomendación del Ayuntamiento es la de buscar aparcamiento fuera de las zonas afectadas o directamente optar por parkings alejados y moverse en metro o autobús.