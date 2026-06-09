Cómo llegar a los actos del Papa León XIV en Barcelona: líneas de metro, autobús y transporte público

Tras su llegada a Madrid el pasado sábado 6 de junio, el Papa León XIV prosigue su visita a España y será mañana martes 9 de junio cuando viaje de la capital a Barcelona, donde permanecerá hasta el 11 de junio. Durante esos tres días, la ciudad vivirá un despliegue poco habitual, con miles de personas intentando acercarse a los distintos actos previstos en lugares como la Catedral, Montjuïc o la Sagrada Familia.

Barcelona no es ajena a grandes eventos, pero lo que se espera estos días va más allá de lo habitual. El Ayuntamiento lleva tiempo preparando el dispositivo y ya hace días que, a través de carteles, avisa a los vecinos de que la movilidad se verá seriamente afectada. No es sólo cuestión de tráfico sino también habrá cambios importantes en el metro, autobuses y accesos a algunas zonas clave. Por eso, quien esté pensando en acercarse a ver al Pontífice debería tener algo claro desde el principio y es que moverse por la ciudad no será fácil, y planificar con antelación va a marcar la diferencia entre llegar a tiempo o quedarse a medio camino. Veamos entonces cómo acudir a los actos de León XIV en Barcelona, ya sea en metro, autobús o en cualquier otro transporte público.

Cómo llegar a los actos del Papa León XIV en Barcelona

Si hay una zona donde se espera una auténtica avalancha de gente es la Sagrada Familia. Allí se concentrarán los actos centrales el 10 de junio y, precisamente por eso, es donde el dispositivo será más estricto. Durante buena parte del día no se podrá circular por muchas de las calles del Eixample. Vías importantes como Diagonal, Rosselló, Mallorca o Provença estarán cortadas en distintos tramos, y además no se permitirá aparcar en todo el entorno. A efectos prácticos, será casi imposible acercarse en coche.

Pero lo que más puede sorprender a muchos es el cierre de la estación de metro de Sagrada Familia. Las líneas L2 y L5 seguirán funcionando, pero los trenes no pararán allí en ningún momento del día. Esto obligará a bajarse en estaciones cercanas y caminar en el caso de la L2 las estaciones más cercanas pueden ser Encants y Monumental, mientras que si eliges la L5 te puedes bajar en la parada de Verdaguer, que de hecho se espera como una de las que van a ser más utilizadas, aunque en las horas de más afluencia ni siquiera se podrá entrar con normalidad en el metro , ya que sólo se permitirá la salida de pasajeros para evitar aglomeraciones. En cuanto al autobús no se aconseja mucho porque el perímetro cortado en torno a la Sagrada Familia será amplio.

Montjuïc quedará prácticamente blindado

El otro gran foco de atención será el Estadio Olímpico de Montjuïc. El martes 9 de junio, a partir del mediodía, la montaña cambiará por completo su funcionamiento habitual. Los accesos estarán controlados y solo podrán pasar vehículos autorizados. Esto significa que quien intente subir en coche se encontrará con controles y desvíos antes incluso de acercarse a la zona.

La alternativa más sencilla será llegar hasta plaza de España y continuar desde allí. Se habilitará un servicio especial de autobuses lanzadera que conectará directamente con el estadio, además de reforzarse el funicular. También se aumentará la frecuencia del metro en las líneas que llegan a esta zona de la ciudad. Aun así, no será un trayecto rápido. La previsión es que haya momentos de gran acumulación de gente, especialmente en las horas previas a los actos.

El centro de Barcelona también sufrirá cambios

Aunque la atención suele centrarse en la Sagrada Familia, lo cierto es que el centro histórico tampoco se librará de las restricciones. La Catedral de Barcelona será uno de los primeros escenarios de la visita y eso obligará a limitar el tráfico en varias calles de Ciutat Vella. Ya hace días que no se puede aparcar en algunos puntos y durante los actos habrá cortes puntuales de circulación, especialmente en la avenida de la Catedral y su entorno más inmediato.

Moverse por esta zona en coche no será una buena idea. Lo más práctico será utilizar el metro llegando por ejemplo a Plaza Cataluña en la L1 o también Urquinaona con la L4 y terminar el recorrido a pie, algo que en el centro de Barcelona, además, suele ser más rápido incluso en días normales.

Más metro, pero con cambios importantes

Para intentar absorber la cantidad de gente que se espera, el transporte público funcionará con más intensidad de lo habitual. El metro aumentará su frecuencia, con más trenes y menos tiempo de espera entre ellos, especialmente el día 10 de junio. También habrá más personal en estaciones clave para gestionar los flujos de viajeros y evitar situaciones de colapso. Aun así, esto no significa que todo vaya a funcionar con normalidad.

El cierre de estaciones, las limitaciones de acceso y los cambios en recorridos harán que desplazarse requiera algo más de paciencia. En algunos casos, será necesario bajarse antes de lo previsto y caminar más de lo habitual.

Autobuses desviados y recorridos modificados

La red de autobuses también sufrirá cambios importantes. Varias líneas que pasan por Montjuïc o el Eixample verán alterado su recorrido, y en algunos casos directamente dejarán de circular por determinadas calles. Las líneas que cruzan la montaña, como la 13, 55, 125 o 150, serán algunas de las más afectadas. Pero no serán las únicas: hasta quince líneas podrían cambiar su itinerario en los días clave de la visita. Esto obliga a revisar bien el trayecto antes de salir de casa, porque una línea que normalmente deja cerca del destino puede no hacerlo durante esos días.

Lo más importante antes de salir

Más allá de los detalles concretos, hay una idea que se repite en todas las recomendaciones: anticiparse. Consultar el estado del transporte, salir con tiempo y asumir que habrá más gente de lo habitual será clave para evitar problemas. Quien no quiera complicarse demasiado también tendrá otras opciones. El Ayuntamiento instalará pantallas gigantes en puntos como Glòries o Arc de Triomf para seguir algunos de los actos sin necesidad de acercarse a las zonas más saturadas.

En definitiva, Barcelona vivirá unos días diferentes. No será imposible moverse, pero tampoco será una jornada cualquiera. Y en ese contexto, elegir bien cómo desplazarse puede marcar toda la experiencia.