Otegi eufórico tras ser amparado por el Constitucional: «El Estado no quería que ETA desapareciera»

El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha celebrado que el Tribunal Constitucional le diera la razón para que no se tenga que repetir su juicio por el caso Bateragune, relativo al intento de reconstruir a la ilegalizada Batasuna. «El Estado no quería que la violencia armada de ETA desaparecía de la ecuación política de este país. Y lo digo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad», ha afirmado.

«El Estado quería impedir que la violencia armada de ETA desaparecía de la ecuación política de este país. Ese era el objetivo. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo», ha sostenido Otegi este jueves en una rueda de prensa en la sede de su partido en San Sebastián.

Arnaldo Otegi ha comparecido junto a otros dirigentes de su partido condenados por el caso Bateragune: Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Rafa Díez.

La condena

El líder de Bildu fue condenado en 2012 por el Tribunal Supremo a seis años y medio de prisión e inhabilitación para ser elegido como cargo público en por pertenencia a la banda terrorista ETA, tras rectificar la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se aplicó la pena de 10 años de prisión e inhabilitación.

Arnaldo Otegi recurrió esta sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó en 2018 que no había tenido un juicio justo y que los magistrados de la Audiencia Nacional carecían de imparcialidad. Con motivo de esa decisión, en 2020, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó repetir la vista oral del caso Bateragune.

Sin embargo, Otegi recurrió ante el Tribunal Constitucional pidiendo que no se repitiera el juicio. Este miércoles, el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido le dio la razón al entender que no puede juzgarse dos veces a una misma persona por el mismo hecho, el principio conocido como non bis in idem. La votación se saldó con 7 votos a favor y 4 en contra, los 4 que corresponden a los elegidos a propuesta del PP.

Juan Carlos Campo, el que fuera ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, fue también el magistrado ponente del Constitucional en el caso de Otegi. Campo expuso que repetir el juicio, tal y como había ordenado el Tribunal Supremo, suponía una vulneración de sus derechos si le juzgaba dos veces por un mismo caso.

«‘Lawfare’ con objetivos políticos»

El coordinador general de Bildu ha defendido también que hubo «un segundo objetivo» con el caso Bateragune, el de «provocar desórdenes dentro del movimiento vasco de liberación nacional, escisiones y neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco».

Arnaldo Otegi ha defendido que fue «un caso de lawfare con objetivos políticos claros». «Esta es la historia de un lawfare y de un fracaso. Quienes intentaron hacer eso han fracasado y nos alegramos profundamente por ello, no por lo que nos corresponde en términos personales, sino porque este país es un país mejor, que vive con más seguridad, y avanza firmemente hacia escenarios de cada vez más libertad y de más igualdad», ha señalado.

Para el líder de Bildu, se trata de «un hecho extraordinario estar hablando de una noticia que nos favorece» y que «haya ocurrido 15 años después». «Estos 15 años para nosotros han sido de persecución política. Ahora que se habla de lawfare, en el caso de la ‘policía patriótica’ organizada por el PP contra el independentismo catalán, en nuestro país, desgraciadamente, lo conocemos desde hace mucho tiempo: las estrategias de ilegalización, los cierres de periódicos, las torturas, forman parte de casos de lawfare y de violencia del Estado», ha recalcado.

«Esta estrategia ha sido un fracaso rotundo», ha esgrimido, al tiempo que ha defendido que «en el conjunto» del País Vasco «hoy la izquierda independentista es la primera fuerza política electoral».

Por último, Arnaldo Otegi se ha preguntado si «hoy es no es el momento de qué alguien reflexione y piense que no se puede neutralizar en términos antidemocráticos a los movimientos independentistas y que hay que buscar una solución definitiva, democrática, a los problemas nacionales en el Estado, reconociendo el carácter multinacional del mismo y respetando lo que deciden los ciudadanos de cada nación en este Estado». «¿No es una fórmula más viable, más eficaz, no es sobre todo una fórmula mucho más democrática?», ha zanjado.