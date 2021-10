En Madrid no se enseñarán Matemáticas con perspectiva de género ni mantras de la izquierda». Lo ha dicho Enrique Ossorio, consejero de Educación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación a la reforma de la ESO «con perspectiva de género» que prepara el gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, el consejero madrileño acusa al ejecutivo socialcomunista de reformar la Educación para adoctrinar a los niños y tratar de convertirlos en futuros votantes suyos.

«Ellos saben que han hundido a España cada vez que han gobernado y, por eso, no quieren una sociedad crítica ni una enseñanza de calidad. El adoctrinamiento es evidente», señala. «En el currículo [de la reforma de la ESO] han vertido todos los mantras de la izquierda. En todas las asignaturas han incluido la perspectiva de género, hasta en la Geometría y las Matemáticas. Nosotros podemos regular el 40% del currículo y pueden estar tranquilos los madrileños. Haremos un desarrollo donde los niños aprendan la regla de tres y donde la palabra «género» no aparezca más que la palabra suma». «Resulta increíble», dice. «Es que hablan de la perspectiva socio-emocional de las Matemáticas en vez de la regla de tres».

Enrique Ossorio adelanta que Madrid se opondrá también a reducir las horas de Religión en Primaria, como pretende la ministra Pilar Alegría: «Lo tenemos muy claro», señala. «Mantendremos la hora y media de religión actual. Tenemos ahora 351 horas de Religión y ellos quieren bajarla a 210. Madrid las va a mantener porque más allá de la fe de cada uno, pensamos que la educación religiosa es una educación en valores extraordinaria. No hay mejor educación en valores».

Enrique Ossorio ve a la nueva ministra Pilar Alegría, sucesora de Isabel Celaá, muy cordial pero igual de sectaria que la anterior y que el propio Sánchez: «Sí. Eso es lo que me preocupa. La veo muy dialogante y en los medios parece que ha echado marcha atrás en algunos temas (concertada, educación especial…) pero no pasa a los hechos».

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia desvela que su departamento ya está «pensando» cómo «enderezar, dentro de nuestras competencias, la Ley Castells de Universidades» igual que han hecho con la Ley Maestra respecto a la Ley Celaá. Enrique Ossorio afirma: «Sólo pretenden que los podemitas tomen la universidad».

Bono cultural: «Burda compra de votos»

Enrique Ossorio se ríe al preguntarle por el bono cultural anunciado por Pedro Sánchez. «Esto entronca con todo lo que estamos hablando. Es algo tan burdo… tan burdo… que lo quieren es una sociedad que no se dé cuenta que le están dando 400 euros a un joven el año que cumple 18 años justo un año antes de las elecciones para que le voten. Una sociedad crítica formada despreciaría una medida así. Ellos quieren una sociedad complaciente». Y reflexiona: «No se preocupan de que tengamos un 40% de paro juvenil en España, pero sí de darles un bono de 400 euros para comprar el voto. Esto expresa lo que son».

No a Vox

La Ley Maestra de Educación en la Comunidad de Madrid, el contrapeso a la Ley Celaá, ha empezado en la Asamblea su trámite parlamentario. Vox ha pedido la gratuidad total de la enseñanza no obligatoria y un ‘Pin Escolar’. Ossorio se muestra abierto a negociar el Pin «en lo que contribuya a la transparencia y mejor información de los padres y su libre elección de centro», pero descarta, como quiere Vox, que afecte también a las materias del currículo escolar: «En la educación no existe la objeción de conciencia. Hay que cumplir la ley». Y dice que si cada padre, en función de sus creencias, pusiera límites al currículo oficial de sus hijos «esto además sería ingobernable».

Niega que haya adoctrinamiento en Madrid en materia de género. «Rocío Monasterio lo lleva a temas de sexualidad, igualdad y género, pero no es verdad que haya adoctrinamiento en Madrid. Sacaron un vídeo [de un taller] y luego resultó que era de Brasil». «Hay que entender -le dice a Vox- que no a todos los padres les gusta lo mismo. Yo prefiero que a mis hijos les expliquen la sexualidad en el colegio y no que la aprendan en Internet que lo tienen muy fácil. Que les hablen de la igualdad, de que no haya violencia de género, de que hay determinadas opciones sexuales en la sociedad porque las hay y que sepan que eso existe con normalidad… Dicen [en Vox] que soy un gran defensor de la ideología de género» y se encoge de hombros y se ríe.

Con todo, Enrique Ossorio, ve «razonables» muchas de las enmiendas presentadas por Rocío Monasterio a la Ley Maestra y cree que es fácil dialogar con ella: «El Gobierno es del Partido Popular y Vox lo apoyó en la investidura. Siempre esos partidos que hacen esos apoyos tienen el miedo de que el que gobierna al final se lleve el gato al agua». «Es normal que quieran diferenciarse», señala Ossorio con su sonrisa amable y ese tono sosegado y extremadamente educado de siempre pero con el que puede lanzar dardos envenenados: «Ya nos pasó con Ciudadanos, pero eso llegaba al paroxismo».

Ossorio ve «buenos mimbres» en la relación de Vox con el PP. Al fondo, como pasó con Telemadrid, la negociación de las cuentas de la comunidad para 2022. Rocío Monasterio ya dejó bien claro en su última visita a HOY RESPONDE que pondrían encima de la mesa «toda» su agenda ideológica en la negociación de los presupuestos y que «claro» -dijo- que serían capaces de tumbarlos si no les gustan.