La Fundación NEOS ha organizado este lunes en Madrid el acto bajo el título «Hijos de la Transición, la verdad frente a un relato de ruptura», moderado por Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS, y en el que han intervenido Leopoldo Calvo-Sotelo, Juan Fernández-Miranda, Juan José Lavilla, Rodolfo Martín Villa, José María Múgica y Marcelino Oreja Arburúa. En la cita han resaltado la necesidad de poner en valor la Transición frente a «aniversarios macabros» por la muerte del dictador Francisco Franco.

Martínez-Fresneda ha puesto en valor la necesidad de «ensalzar la Transición, patriotismo y altura de miras» de aquellos que protagonizaron esa etapa histórica de España. Y la ha valorado como un «proyecto de concordia frente a la ruptura y el enfrentamiento». En ese sentido, ha instado a celebrar esa parte de la historia del país «frente a quienes pretenden levantar muros o celebrar aniversarios macabros».

Ha criticado dos elementos que creen a los que creen que podría enfrente la democracia que se ha edificado a raíz de la Transición: «La mala fe y la deslealtad». «Al coche de nuestro sistema democrático le saltan los pilotos de alerta», ha advertido, para lo que ha recomendado «cambiar a su conductor» y «realizar una ITV» para llevar a cabo una regeneración.

Como meta, está «revertir las alianzas globales con independentistas y con la propia ETA» . Y ha llamado a buscar un «consenso formal y de contenido» pero ha alertado de que «el diálogo tiene un límite». Todo ello, «con el ánimo de construir una España mejor donde quepamos todos». En todo caso, ha asegurado que están «lo primero es desalojar a la vendetta» del Gobierno de España.

«Hay una tradicional afirmación sobre la transición», ha recordado Martínez-Fresneda. Ha incidido en que se tilda que la Transición fue «de una generación determinada». Sin embargo, ha subrayado que «el espíritu de la transición debe ser irrenunciable».

Calvo-Sotelo: «Anhelo de paz»

Leopoldo Calvo-Sotelo, hijo del ex presidente del Gobierno del mismo nombre, ha comenzado recordado que la Transición había venido de la mano de un «anhelo de paz, acompañado de un anhelo europeísta», al que ha comparado con los intentos de unidad de Italia. «No es el primer anhelo de unidad», ha apuntado señalando a los procesos de unidad que se vivieron entre Aragón y Castilla. Y ha recordado en ese punto el elogio que hizo a Adolfo Suárez, que fue «el primero en la paz» y «el primer servicio que Juan Carlos prestó en España».

«España era el problema y Europa la solución», ha mencionado parafraseando al filósofo José Ortega y Gasset. «La palabra regeneración no vino sola a la nación española, ese doble anhelo se tradujo en un profundo deseo de acertar y no repetir errores», ha añadido. Y ha continuado recordando a Miquel Roca, padre de la Constitución, quien «paseando por Barcelona, un ciudadano que le dijo que esta vez tenía que salir bien».

También ha puesto el foco en que «los dos valores eran la moderación y el consenso». «El exceso y el radicalismo debían quedar fuera de la política», ha añadido para advertir de que en aquellos años eran «adversarios en leal competencia política» pero que «las cosas han cambiado a peor en España, Estados unidos,…». «A veces es puramente verbal y a veces va más allá», ha lamentado para añadir que «parece que la desinhibición se le exige» a la clase política.

Ha mencionado las esperanzas como la «pertenencia a la Unión Europea» como contrarias a las desventajas «atávicamente hispánicas». También ha puesto el foco en los españoles. «El pueblo español no se había radicalizado tanto como sus dirigentes», pero, en ese sentido, ha puntualizado que «el 78 vive mejor en la ciudadanía que en los poderes del Estado» y que fue un éxito que supieran «llevarlo a la clase política».

Fernández-Miranda: «Es nuestro turno»

Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de ABC y nieto de Torcuato Fernández-Miranda, ex presidente del Gobierno durante la España franquista y jurista que fue una destacada figura durante la transición. Ha incidido que en los años 90 ya se había llegado a un consenso histórico sobre la misma. «Quienes éramos partidarios de la transición hemos dejado de defenderla activamente», ha apostillado, para añadir que, «desde el nacimiento de Podemos, el discurso de quien critica la Transición se ha vuelto preponderante». Todo ello, según apunta Fernández-Miranda, usando un relato «basado en mentiras y buscando acabar con el régimen político».

«Es el turno de mi generación», ha sentenciado, y ha instado a «recuperar los discursos que sí valoran lo que sucedió en España». «Hay que reivindicarlo», ha insistido.»Es la transición la primera vez en muchas décadas en que la clase política acompañó a la ciudadanía hacia la moderación y el consenso», ha recalcado para añadir que esta generación nacida en democracia tiene «una responsabilidad».

Fernández-Miranda ha evitado señalar que todos los políticos son responsables de la abnegación que se produce de la Transición: «Hay que buscar quienes son los responsables, algunas más que otros». «Hemos olvidado aquel consenso y es más fácil el regate corto que pensar en el Estado», ha apostillado. Y ha recordado que se puso «por delante el servicio de estado» por encima de su interés personal. «La tansición está de plena actualidad», ha reconocido, a la vez que ha alabado que «es una gran historia que contar».

Ha pedido recordar, en lugar de la muerte del dictador Francisco Franco, la proclamación de Juan Carlos I, la Ley de reforma política, los atentados de los abogados de Atocha, entre otros mucho. «Lo que hay que recordar es el 22 de noviembre», en alusión a la proclamación como Rey de España. «Ser una persona que hereda el poder y lo entrega al pueblo en 19 meses es un proyecto de alta política que hay que recordar». «No hay suficientes errores que pueda cometer» que haga sombra a lo que es «vivir en un régimen democrático», ha subrayado el periodista.

Lavilla: «Las cosas pudieron salir mal»

Juan José Lavilla, hijo de Landelino Lavilla, ex presidente del Congreso de los Diputados, ha puesto en valor que entre las personas que ayudaron al éxito de la operación de la Transición están los padres de los presentes en el escenario. Ha destacado que Juan Carlos I será recordado como uno de los mejores monarcas de la historia de España. Y ha recordado que su padre le apuntaba unas palabras de Adolfo Suárez: «Vosotros estaréis mejor formados que yo, pero de política sé más que vosotros».

Por otro lado, ha advertido que «las cosas pudieron salir mal»: «Ahora que los jóvenes dan por sentadas tantas cosas buenas, es menester la incertidumbre enorme que se vivió entonces». Y ha llamado a «reconocer la pericia de quienes sortearon los obstáculos de quienes se oponían a la operación» y «los riesgos que acechan a la democracia».

Asegura que mientras las leyes una inclinación al bien común, no se puede decir lo mismo de las actuales. En ese sentido, también ha destacado que las relaciones personales que existían solo pueden darse si no existe una relación de enemigos entre los políticos. Entre ellos, la diferencia que señala es que entonces, «todos legítimamente querían lo mismo, lo mejor para España, algo que no siempre ocurre así en la actualidad».

De las características más destacadas de la Constitución Española, Lavilla ha incidido en la «enorme capacidad de integración en el sistema, en ocasiones incluso con formaciones extremas» y que han sido «integradas en los mecanismos institucionales» y que han permitido que se haya «disfrutado de la etapa más notoria de paz y libertad» en España. «Tenemos que defender la constitución activamente en el debate público frente a cualquier decisión de apertura de un proceso constituyente innecesario y peligroso», ha señalado. Y en ese sentido, ha recordado que «la generación de la transición tuvo un acusado sentido institucional» y lamentado que esos comportamientos «hoy no se perciben».

«Tenemos motivos para sentirnos legítimamente orgullosos de lo que nuestra generación hizo hace casi 50 años», ha sentenciado, para concluir señalado que los protagonistas no tuvieron que «pedir paz, piedad y perdón» sino que hicieron «lo que debía hacer y lo hicieron muy bien».

Martín Villa: «Generosidad y valentía»

Rodolfo Martín Villa, hijo del ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno homónimo ha señalado que los políticos de la época «tenían ciertos valores y cualidades que no todo el mundo tiene», ha señalado para detallar que se trataban de la «generosidad, valentía y la intuición».

Sobre la generosidad, ha detallado que es en el «sentido personal y político». «Las dos partes tenían razones para defender sus posturas, pero en aquel momento, los políticos que querían cambiarlo todo, como los que no querían cambiar nada, desde el minuto 1 se acabaron borrando de la lista que estuvieron presentes y quisieron protagonizar momentos tan históricos», ha apostillado.

«Eran gente muy inteligente, y me reafirmo con lo que vemos ahora», ha ironizado. Y ha puntualizado que «todas esas personas ya habían vivido situaciones profesionales, personales y políticas complicadas». «Al final, igual que en una empresa, a un directivo se nos pide que tengamos formación, experiencia para pilotar una situación de cambio, se daban esas circunstancias que hoy quizás por el dominio de los aparatos estos a lo mejor no dan personas con la misma generosidad, experiencia e inteligencia», ha manifestado.

Además, ha puesto el foco en la valentía que tenía la clase política de esa época. «El cargo del Rey no tenía escrito nada de lo que tenía que hacer ni sabía quién le apoyaba», ha rememorado. «Los políticos actuales saben quienes son los suyos y se olvidan de lo importante, que es el bien común», ha subrayado. Entonces, ha recordado, que los suyos eran «todos los españoles».

En ese sentido, ha parafraseado unas palabras del autor Javier Cercas, en la que decía que los jóvenes de hoy han preferido «ser nietos de la Guerra Civil que hijos de la Transición».

«Mi abuela se santiguó antes de saludarse con Santiago Carrillo», que en ese momento había ido a visitar a su familia en la casa en la que vivía con su abuela materna, ha recordado Martín Villa.

Oreja: «Somos hijos de la Transición»

Marcelino Oreja Arburúa, hijo de Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores con Adolfo Suárez, ha señalado que «todos son hijos de la Transición». «También soy nieto de la Guerra Civil», ha apostillado. «A pesar de haber asesinado a su marido, mi abuela jamás lanzó un reproche» al bando que acabó con la vida de su abuelo, ha rememorado. «Mantuvo relaciones cordiales con el PSOE, sino que en su época tuvo que amnistiar a quien había sido asesino de sus padres: no hay mejor ejemplo de unión entre todos los españoles», ha dicho.

Oreja ha ejemplificado que se ha retirado la estatua de Franco pero no de Largo Caballero como un reflejo de los tiempos que se están viviendo en España. «Debemos guardar la memoria pero sin exclusiones ni partidismos», ha sentenciado: «Vayamos juntos a buscar la verdad». Asimismo, ha destacado la figura de Juan Carlos I para abrir el país hacia las Comunidades Europeas.

Además ha recordado que había gente que no estaba a favor de que la Transición tuviera éxito y que, por el trabajo de políticos como su padre, «gracias a eso» hoy están «aquí como hijos de la Transición».

Múgica: «Transición es mirar adelante»

José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, político socialista asesinado por ETA, ha recordado que él «era un niño cuando muere Franco» y que, entonces, todos tenían la voluntad «de que salieran bien las cosas». Ha recordado una anécdota en la que su padre avisaba de que el año bueno sería el 1977 y no el 1976. Ha rememorado que Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno socialista, decía que la Constitución era un «acta de paz» en el que se realizaban «renuncias mutuas».

«Es verdad que el proceso de la Transición, con toda su generosidad, consiguió eliminar males históricos de España, como el militarismo y donde nos encontramos con nuestro gran enemigo: el terrorismo», ha manifestado. «A mi padre lo asesinaron y vi como lo mataban delante de mí», ha recordado. Y ha advertido: «Esta gente vive en la impunidad y son el elemento más estable en el apoyo al Gobierno».

«Lo que no tiene perdón de Dios es que el terrorismo, ahora se llama Bildu, pero son los mismos que se llaman Herri Batasuna, viven en un estado de impunidad apoyando al Gobierno y consiguiendo extraordinarios beneficios, y esto es imperdonable», ha expresado.

«La transición es un ejemplo de mirada hacia adelante», ha sentenciado, para añadir que «ningún otro camino es posible porque cualquier otro camino llevaría al caínismo, a los demonios insoportables de nuestra historia». «Esto tiene que perdurar, España no puede permitirse el lujo de volver a fallar», ha señalado cómo lo más importante que debe recordarse de la Transición. «Ese es el camino por el que hay que transitar», ha concluido.