Cismary Marcano, la mujer del contable venezolano Ernesto Quintero que se ha encadenado este viernes frente al Congreso de los Diputados ante la inminente extradición de su marido por parte de España al régimen de Nicolás Maduro, teme por la vida de su esposo si finalmente es entregado al régimen chavista sancionado por violación de derechos humanos.

En declaraciones a OKDIARIO en la Plazas de las Cortes, donde se ha encadenado junto a otros compañeros, ha afirmando visiblemente afectada, entre lágrimas: «Mi esposo cumplió ayer un año de prisión injustamente, mi esposo es una persona inocente, un trabajador; yo le suplico a la Audiencia Nacional que me ayude a que mi esposo no sea entregado a la dictadura de Venezuela; mi esposo puede ser torturado, asesinado; es inocente y tiene una solicitud de asilo que no tiene respuesta», ha señalado Marcano.

Acompañada de un grupo de venezolanos y de los dirigentes de Vox Rocío Monasterio, portavoz en la Asamblea de Madrid, y Hermann Tertsch, eurodiputado y vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), la mujer de Quintero ha subrayado que «mi esposo dio positivo en Covid y aun así lo quieren enviar (extraditar)». La extradición está prevista para este sábado en un vuelo comercial de Turkish Airlines con escala en Estambul y destino Caracas, pero Quintero está contagiado de coronavirus.

Marcano apunta que desde el pasado miércoles por la mañana no habla con su marido, cuando «me llamó para decirme que se lo habían llevado a ingresos para la gestión de ser extraditado». Ernesto Quintero se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Con una niña de 8 años

«Somos una familia de tres, tenemos una niña de 8 años y actualmente trabajo una sola hora por la mañana en la limpieza de un banco. Mi esposo es el sustento de nuestra familia y si mi esposo es extraditado a Venezuela, nosotras quedamos en la calle literalmente», ha manifestado Marcado llorando.

Por su parte, Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, ha lamentado que «es increíble que el Gobierno de Sánchez lo único que haga es extraditar a un inocente para que llegue a Venezuela y ya sabemos lo que va a pasar con él, que va a ser torturado por el régimen chavista, por los narcoterroristas que lideran Venezuela y Cuba».

«Es increíble que Sánchez no tenga piedad de una familia, de una madre, de una niña, de un hombre que ha huido de un régimen que persigue a los inocentes, que persigue a los que no piensan como ellos, de un régimen que tortura, que todos sabemos lo que hace», ha declarado Monasterio.

La dirigente de Vox ha cuestionado que «en España estemos liderados por un presidente del Gobierno que no tenga corazón y que vea a esta madre encadenada aquí, llorando, y no sea capaz de apiadarse sabiendo como él sabe perfectamente, pero no se atreve a decirlo, que Venezuela al igual que Cuba son dos dictaduras».

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de esta agencia de cambio de divisas que habríaestafado 40 millones de dólares. Sin embargo, la defensa asegura que él era «un mero contable» y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer. «Nunca fue socio, accionista ni tenía capacidad para administrar ningún bien de esa empresa», señalan sus abogados.