Muere un paracaidista del Ejército de Tierra en unas maniobras en Huesca

Un cabo del Ejército de Tierra llamado Edgar Mallo Baena ha fallecido durante un lanzamiento paracaidista nocturno enmarcado en el ejercicio Tormenta Alada 26, realizado en Huesca.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército de Tierra ha precisado que el cabo Mallo ingresó en 2018 y estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas.

Durante este tiempo, ha participado en misiones en territorio nacional y en Irak. Fue condecorado por su labor en la Operación Balmis en la pandemia de coronavirus y en las operaciones para paliar los efectos de la DANA que arrasó varias localidades valencianas en 2024. En concreto, poseía la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

El Ejército de Tierra ha expresado su «más sincero pésame» y ha trasladado su «apoyo incondicional» a sus familiares y compañeros. «Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones», reza el comunicado.