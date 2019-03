El mosso que incriminó a Puigdemont y el helicóptero que vigiló el robo de armas a la Guardia Civil

Los mandos de los Mossos han asegurado, en varias ocasiones a lo largo de su intervención como testigos ante el tribunal que enjuicia los hechos del 1-O, que conocen los hechos por los "medios de comunicación". Si eso es verdad, y éste es el nivel del cuerpo policial autonómico, a lo mejor es que es inútil e innecesario.

Arrancaba esta mañana la quinta semana del juicio al procés con la resaca de la declaración del comisario de los Mossos Manuel Castellví, que la semana pasada incriminaba, en respuesta a preguntas de Fiscalía, al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Explicó Castellví en una borrachera verbal cómo desde el cuerpo policial instaron al president, sin éxito, a frenar la celebración del referéndum del 1-O por el alto riesgo de “una escalada de violencia” que amenazaba a una jornada ya declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Castellví ha continuado hoy, pero con un cambio importante de tono y mensaje en su testifical. No puede obviarse que ha mediado entre aquella y ésta intervenciones un fin de semana en el que el separatismo ha puesto en marcha su máquina de presión -lo que ha obligado a dotar al mando policial de protección de sus propios compañeros tras las férreas críticas recibidas-.

No ha gustado al independentismo que Castellví comprometiese a la tríada conformada por el ex presidente Puigdemont, hoy fugado de la Justicia española – que en un gesto de cobardía mesiánica premonitorio negó ya entonces, y hasta en dos ocasiones, cualquier ofrecimiento de abortar la misión del “mandato del pueblo”- el ex vicepresident, Oriol Junqueras; y el ex conseller, Joaquim Forn, y les empujase hacia el abismo de la premeditación delictiva consciente, que les ha llevado a sentarse en el banquillo.

Los mandos de los Mossos aseguran que advirtieron al Govern sobre el riesgo de violencia el 1-O y que Puigdemont negó en 2 ocasiones su suspensión

Le ha tomado el relevo el jefe de la Comisaría General de Planificación de seguridad de los Mossos, Emilio Quevedo, mando clave en el dispositivo del 1-O quien aseguró igualmente ante el tribunal -pese a estar está imputado por un juez de Cornellà (Barcelona) junto a los demás miembros de la Prefectura de la policía autonómica por la supuesta pasividad de ésta para impedir el referéndum ha decidido declarar- que él entendió que no podían actuar “como en cualquier otra jornada electoral normal”. Era “una actividad política que había sido prohibida” y, reitera, así se lo manifestaron al Govern.

Abunda Quevedo en la senda inaugurada por Castellví, confirma el testimonio de su predecesor y ratifica que los Mossos “no cerraron ningún centro de votación antes del 1 de octubre, ni incautaron ningún material con carácter previo a la celebración de la jornada de consulta ilegal”. Además, y pese a su defensa férrea a Forn en clave general, no oculta el malestar trasladado desde la Policía catalana ante unas declaraciones públicas del ex conseller del Interior en las que aseguró que el Cuerpo se comportaría de la misma forma que en una jornada electoral. “Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad” y así se lo hicieron saber en sendas reuniones, el 26 y el 28 de septiembre de 2017, “no solo al exconseller Forn”, sino también al ex president, Carles Puigdemont y al ex vicepresident, Oriol Junqueras.

Quevedo ha precisado, sin embargo, que en la reunión de presentación de Forn con los mandos de los Mossos, el exconseller -acusado de rebelión- les dijo que “tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la Policía“. Así que el plan de actuación de la policía catalana se elaboró sin injerencias de los responsables políticos y sin que ningún miembro del Govern tratara de persuadirles de que lo cambiaran. Un poco de arena tras la cal viva que han repartido antes.

Los líderes independentistas antepusieron la celebración del “mandato del pueblo” a la “orden judicial” sentencia Quevedo, siguiendo a Castellví

El plan de actuación sólo varió para incrementar el número de efectivos cuando, en las reuniones de coordinación entre los cuerpos policiales, la Fiscalía “puso énfasis en que el dispositivo no era el suficiente”. Opina Quevedo que las previsiones de dicho plan de actuación no se vieron “desbordadas” por las circunstancias acaecidas en la jornada del referéndum, dado que tanto Guardia Civil como Policía Nacional sabían que los Mossos iban a enviar a un binomio de agentes a cada uno de los centros de votación.

De acuerdo con la información de los servicios de inteligencia que compartían los tres cuerpos policiales, el 1-O “no se preveían actos de violencia”, sino un “escenario” de colegios ocupados por todo tipo de actividades, con “gente haciendo resistencia pasiva ante la actuación de la policía”. Primera, e importante, contradicción. Consigo mismo y con Castellví que admitió, a diferencia del pasado jueves, durante sus conclusiones de hoy que la previsión de los servicios de inteligencia de Mossos de que grupos radicales pudieran infiltrarse el 1-O para provocar actos violentos “fue errónea”.

Los grupos radicales “no se constituyeron el 1-O como bloque de unidad de acción, de ataque, en contra de lo que pensábamos”, pese a que tenían la “capacidad para poder alterar el orden”, matizaba Castellví. En su opinión, la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el 1-O no especificaba cómo debían cerrarse los centros de votación, a diferencia de la instrucción previa de la Fiscalía, se sumaba la promesa del propio Junqueras que les trasladó a los mandos de los Mossos que “no habría ningún tipo de resistencia” el 1-O porque la gente iba a dejar actuar “pacíficamente” a cuerpos policiales en los colegios electorales. “Cuando los agentes intervinieran, la gente iba a dejar que pacíficamente los cuerpos policiales actuaran” para cumplir con el mandato judicial de cerrar colegios y requisar las urnas, evoca Castellví.

Los mandos de los Mossos aseguran que se enteraron de los hechos “por los medios de comunicación”. Para reflexionar

Fue Puigdemont quien se manifestó más radical, ahonda Quevedo en la misma dirección: “El Govern tenía un mandato que cumplir y que lo iban a cumplir y llevar adelante, porque había sido avalado por los resultados electorales”, anteponiendo así el referéndum al cumplimiento del auto judicial y pese a que afirmó entender las razones de los Mossos para actuar. Para Quevedo es una obviedad “que ellos conocían que una cosa y otra era incompatible”, poco espacio para la imaginación y una nueva dosis de realidad para los acusados.

El Govern usaba “muy inadecuadamente” la “contraposición” entre los principios de intervención policial y el cumplimiento del mandato judicial. “Lo proyectaba en términos de opciones, como si hubiera que decidir si una cosa tenía prevalencia sobre la otra”, apuntaba sin titubear Quevedo quien, como ya manifestó antes que él Castellví, ha subrayado cómo en las reuniones “poco habituales y sin precedentes” de los Mossos con Puigdemont, del 26 y el 28 de septiembre, “obviamente” sí que trasladaron los problemas que se podían suceder, en concreto que “hubiese enfrentamientos entre favorables y contrarios a la celebración del referéndum” pero también choques entre las fuerzas de seguridad y los concentrados.

Difícilmente, sin embargo, podrán salir los Mossos indemnes como institución policial de este envite judicial y su daño colateral. Pese a los esfuerzos de sus mandos por disociar su labor de las decisiones políticas de la Generalitat, a fecha actual y salvo que cambien mucho las cosas en la prueba de la práctica testifical, y las futuras documentales y periciales, parece obvio afirmar que se comportaron como una policía política a las órdenes el separatismo institucional y en contra de una orden judicial. Como obviar, además, que ambos mandos de los Mossos han asegurado, en varias ocasiones a lo largo de su intervención como testigos ante el tribunal que enjuicia los hechos del 1-O, que conocieron de los hechos por los “medios de comunicación”. Si eso es verdad, y éste es el nivel del cuerpo policial autonómico, a lo mejor es que es inútil e innecesario y alguien debería plantearse cerrarlo.

Helicóptero y armas

Ya apuntaban maneras los hechos acaecidos frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre anterior. Quevedo ha asegurado, por primera vez ante el tribunal, que los Mossos activaron un helicóptero cuando tuvieron conocimiento de que podía haber armas largas en los vehículos de la Guardia Civil -que acabaron siendo enviados al desguace tras los destrozos sufridos durante aquella fatídica concentración- para controlar, “en todo momento los coches y su entorno”.

Gracias a la visión que les proporcionaba el helicóptero, y tras comprobar que había grupos de individuos sustrayendo las mismas del interior de los coches policiales, el centro de mando ordenó alrededor de las dos de la madrugada que intervinieran “de forma rápida y contundente las unidades antidisturbios” de los Mosso. Aunque a esa hora la ANC ya había dado por desconvocada “oficialmente” la protesta, las personas que quedaban frente a la Consejería de Interior tenía una actitud “bastante distinta” a la que habían mantenido “en general” los concentrados durante el día. “Más conflictiva” para precisar. Muy amigable y muy pacífica no parece la escena a la luz de su testimonio, si quieren que les diga la verdad.

Para concluir la jornada, el tribunal también ha fijado un último bloque, en sesión golfa, sobre los hechos que podrían haber sido constitutivos del delito de malversación, con cinco testigos, de los que tres son ex responsables de Unipost -empresa que emitió facturas a la Generalitat por casi un millón de euros por encargos del 1-O-. Aunque todos ellos: Albert Jaime Planas, Francisco Juan Fuentes y Antonio Manuel Santos, apuntalando la versión del Govern, han convenido en que no se llegaron a pagar.