Montse Mínguez asegura que «la Ley de Nietos no existe» y confunde la norma de Zapatero con la de Sánchez: «La Memoria Histórica se aprobó en el 22»

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha hecho una defensa de la ejecución de la Ley de Memoria Democrática, que ya ha concedido 544.000 nuevos pasaportes españoles a ciudadanos que ya tienen derecho a votar, y que podría llegar a un total de 1,2 millones, llamativamente errática, hasta el punto de que ha estado confundiéndola constantemente, durante una entrevista en TVE, como la «Ley de Memoria Histórica». La portavoz socialista no fue capaz de situar la norma que está marcando la actualidad, y la confundió con la que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007. La actual, la que ha abierto la puerta a este alud de nacionalizaciones que alterará sustancialmente el censo electoral, se llama Ley de Memoria Democrática, que es la que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el año 2022.

Ya comenzó su intervención Montse Mínguez disociándose de la realidad al ser preguntada por las críticas a la ejecución de la conocida como Ley de Nietos, pues así es como se suele referir a la norma que permite conceder la nacionalidad a nietos de españoles exiliados por la Guerra Civil. «La Ley de Nietos no existe», comenzó Mínguez su intervención, «estamos hablando de un concepto que no existe». A continuación, trató de ilustrar: «Existe la Ley de Memoria Histórica». La realidad es que sí que existió, pero dejó de estar vigente en 2022, cuando fue actualizada por la Ley de Memoria Democrática, que en ningún momento mencionó la portavoz socialista.

Mínguez incidió en su error al ser preguntada por las críticas del PP a la «urgencia» y la «falta de transparencia» con la que se está aplicando la Ley de Nietos: «Nosotros estamos en la esperanza y en reponer los derechos de mucha gente que tuvo que irse en esos momentos a través de la Ley de Memoria Histórica que yo insisto, se aprobó en el año 22, se aprobó en el año 22». La repetición es literal.

Dijo Mínguez que s un «disparate» señalar que las nacionalizaciones masivas que el Gobierno está llevando a cabo mediante esa ley «manipule el censo electoral». Ya son más de medio millón los expedientes aprobados, 544.000 con cifras de marzo de este año -que la dirigente no ha sabido actualizar-, de un total de 1.200.000 de solicitudes. Todos ellos con derecho a voto desde el momento en el que consiguen el pasaporte español, lo que significa que la alteración del censo electoral español es significativa. Para Mínguez, es «una barbaridad» advertir de las consecuencias de ello: «Comprar ese relato es comprar el relato del miedo que tiene el señor Feijóo a unas elecciones», aseguró.