Monedero monta un campamento para menores de 31 años: «Fiestas, retos y encuentros con políticos»

Juan Carlos Monedero, a través de la fundación de Podemos, ha abierto las inscripciones para un campamento juvenil en el que promete «juegos, retos, fiestas, encuentros con referentes políticos y dirigentes sociales y mucho más». En un intento de acercar a la juventud a las siglas moradas que ya solo atrae a los mítines a un público que mayoritariamente peina canas, Podemos monta Comanchería, cinco días de convivencia en julio en un pueblo de Teruel a razón de 99 euros con alojamiento, pensión completa y derecho a participar en todas las actividades programadas.

El llamamiento para que los jóvenes se apunten a esta iniciativa del Instituto República y Democracia incluye claras alusiones a Vox: «Si te harta escuchar que las manis (sic.) no sirven de nada; que los inmigrantes nos quitan el trabajo; que la violencia no tiene género; que la monarquía salvó nuestra democracia o que todos los políticos son iguales; Si quieres construir un país más justo que garantice una vida digna; un oasis feminista donde todas seamos iguales; donde el código postal no determine tu futuro… Si todo esto te importa… Comanchería te interesa».

Como eslogan para atraer a jóvenes a este campamento exclaman: «Si te gusta la política, debatir y opinar… Comanchería es tu lugar». «Comanchería es un espacio de encuentro político, de formación y ocio para jóvenes que quieren organizarse y aportar su granito de arena para construir un país diverso, solidario, republicano, feminista y plurinacional», relatan en clara sintonía con los mantras de Podemos.

La iniciativa va dirigida a «jóvenes de entre 18 y 31 años, con ganas de hacer política, con inquietudes». Buscan «jóvenes con ganas de cambiar el mundo, que ya se han organizado o que todavía no saben cómo organizarse políticamente». Quieren atraer a personas que «quieren conocer y crear momentos con personas que tienen visiones o valores parecidos». Será una cantera morada para buscar nuevos liderazgos en un panorama de dirigentes gravemente desgastados cuya imagen pública está seriamente quemada.

Ubicación

El campamento se celebrará los próximos 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, en las Cabañas de Javalambre, «un espacio solo para nosotras ubicado en medio de la naturaleza, en un valle entre montañas a 1400 metros de altura en el municipio de Camarena de la Sierra, situada a 30 kilómetros de la ciudad de Teruel».

Destacan que serán cinco días de «debates, excursiones, actividades de aventura, juegos, retos, fiestas, encuentros con referentes políticos y dirigentes sociales, charlas y mucho más». Prometen que los asistentes aprenderán «desde la participación y desde el protagonismo y la colectividad». «Mucha política, mucho compañerismo, y a aprovechar la naturaleza el verano», resaltan.

Ante el precio de casi 100 euros en total, se afirma que desde el Instituto República y Democracia habrá becas para facilitar la participación de quien «esté interesado/a independientemente de su situación socioeconómica». «En el momento de completar la Matrícula indica si desear solicitar una de nuestras becas y te mandaremos información», apostillan.

La web del complejo de casas de madera donde se instalarán los simpatizantes de Podemos se promocionan como «un encantador alojamiento rural con piscina en un valle rodeado de montañas, junto al barranco del Ave, a cinco km de la estación de esquí de Javalambre». Hay algunas habitaciones estándar y otras tipo «suite» que incluyen jacuzzi.