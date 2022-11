Miguel Durán quiere ser el decano de la abogacía madrileña «desde la independencia y sin ataduras»

Miguel Durán, ex director general de la ONCE, ex presidente de Telecinco y actual socio director de Durán & Durán Abogados ha presentado hoy públicamente su candidatura a decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en las elecciones que el colegio profesional más grande de Europa, con más de 75.000 miembros y 30 millones de euros de presupuesto, celebrará el próximo 20 de diciembre.

Su candidatura se suma a las del continuista Eugenio Ribón al frente de la plataforma «Compromiso Abogacía», la de «Ahora Abogacía» que lidera el penalista Juan Gonzalo Ospina, la que encabeza Raúl Ochoa, ex responsable de Formación del ICAM, la promovida por la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y otras entidades vinculadas a la izquierda podemita y liderada por Ángeles Chinarro y la de la experta en cumplimiento normativo, Beatriz Saura.

Durán, quien fue un personaje mediático de gran proyección en los años 90, estará acompañado como segundo en su candidatura por otro perfil muy vinculado a la comunicación: el abogado, presidente de Distrito TV y autor de Cuando éramos invencibles, Jesús Ángel Rojo.

Acompañarán a Durán y Rojo en la candidatura a la Junta de Gobierno del ICAM el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo- que ya fue miembro del equipo directivo del Colegio durante el mandato de Sonia Gumpert-,el especialista en Derecho Público Santiago Milans del Bosch, ex juez y fiscal, antiguo socio de Cuatrecasas y actual socio director de Milans del Bosch Abogados, José Javier Polo, también proveniente de la carrera fiscal- donde llegó a ser coordinador de la Fiscalía de la Audiencia Nacional- y actual socio de GVA y de Adolfo Prego, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) y actual director de Adolfo Prego Abogados, entre otros.

Miguel Durán ha manifestado aspirar a un Colegio de Abogados «sin ataduras políticas» y a que su voz llegue al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para influir en el proceso legislativo. En este sentido ha reclamado buscar fórmulas «para que pueda nombrarse representantes de la abogacía para formar parte de las comisiones de trabajo del CGPJ”.